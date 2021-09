Le général à la retraite Ali Ghediri risque 7 ans de prison

Le procès du général à la retraite Ali Ghediri s’est tenu aujourd’hui au tribunal criminel de Dar El Beida. Le procureur de la république a prononcé une peine de sept ans de prison contre le mis en cause. Hocine Gasmi, également accusé, risque quant à lui 20 ans de prison.

C’est après plus de 27 mois de détention provisoire que Ali Ghediri a eu droit aujourdhui à un procès. Le général à la retraite Ali Ghediri a fait face aujourd’hui, le 22 septembre 2021, à plusieurs accusations, notamment celle d’avoir « porté atteinte au moral des troupes ».

Il est à noter que Ali Ghediri était directeur de personnels au ministère de la Défense nationale. Il a été admis en retraite en 2015. En 2019, il est le malheureux candidat aux élections d’avril 2019, qui ont fini par être annulées. Ali Ghediri a été par la suite incarcéré.

7 ans contre Ghediri, 20 ans contre Gasmi

Aujourd’hui, le 22 septembre 2021, le procureur de la république prés le tribunal de Dar El Beida, a requis ce mercredi 22 septembre 7 ans de réclusion criminelle contre le général à la retraite Ali Ghediri. L’ex-candidat aux présidentielles est poursuivi pour avoir voulu, “impliquer l’institution militaire dans la vie politique” et « porter atteinte au moral des troupes ».

En ce qui concerne l’accusé Hocine Gasmi, le procureur a requis 20 ans de prison. Gasmi est accusé d’avoir usurpé l’identité d’un certain Gouasmi Hocine. C’est avec ce dernier nom que Gasmi a créé un parti politique et a proposé à Ali Ghediri, candidat aux présidentielles, de lui collecter des signatures pour plus de six mille questionnaires.