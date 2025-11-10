Le géant endormi se réveille : l’Algérie parmi les voyages les plus attendus de 2026

Le célèbre magazine de voyages, Condé Nast Traveler, a mis à jour sa liste annuelle des meilleures destinations à visiter absolument. L’Algérie fait son entrée dans cette liste qui met aussi en avant les dernières tendances de Safari pour l’année 2026.

Cette liste de voyages 2026 met l’accent sur les dernières tendances en matière de Safari, incluant de nombreux nouveaux lodges. Les ouvertures les plus notables se trouvent notamment dans le delta de l’Okavango (Botswana), le nord reculé de la Namibie, et les parcs préservés d’Angola.

Par ailleurs, Condé Nast Traveler est séduit par d’autres expériences africaines :

Les chutes Victoria au Zimbabwe ;

La découverte des médinas restaurées de Fès au Maroc ;

Les plages de sable blanc du Mozambique ;

; L’exploration d’un nouveau quartier créatif à Nairobi au Kenya.

L’Algérie est la grande nouveauté de cette liste annuelle : le plus grand pays d’Afrique s’ouvre désormais au tourisme après avoir été longtemps fermé. Selon le magazine, « il s’agit d’une destination à considérer sérieusement pour 2026« .

🟢 À LIRE AUSSI : Bonne nouvelle pour les voyageurs : la taille du bagage cabine harmonisée dans toute l’Europe



Le géant endormi de l’Afrique se réveille : l’Algérie, la destination 2026

Condé Nast Traveler s’étonne que l’Algérie, avec son Sahara spectaculaire, ses sites romains, son art rupestre et ses plages, soit restée si discrète face au Maroc et à la Tunisie. La raison ? La barrière des visas.

Mais l’Algérie change de stratégie : l’introduction de visa à l’arrivée pour le désert et la promesse d’un visa électronique national s’inscrivent dans un plan audacieux pour quadrupler en tourisme en cinq ans, notamment d’ici 2030. L’effet est déjà là : le célèbre voyagiste Explore WorldWise lance dès 2026 ses premiers circuits pour explorer cette destination.

Le secteur aérien suit le mouvement. En effet, Air Algérie investit massivement dans de nouveaux avions et l’amélioration des lignes, notamment avec des projets de vols vers New York. Enfin, l’hôtellerie se modernise, illustrée par la réouverture très attendue en 2026 du Grand Hôtel Cirta à Constantine, un palace historique de 1912. Selon le magazine, l’Algérie est prête à accueillir le monde.

Voici les meilleures destinations africaines pour 2026 selon Condé Nast Traveler

En plus de l’Algérie, cette sélection 2026 des destinations africaines à ne pas rater met en lumière un continent africain en pleine évolution :

Angola : Après des décennies d’inaccessibilité, l’Angola s’ouvre pour des safaris intimes, loin des foules du Sud. L’infrastructure s’améliore avec l’ouverture du nouvel aéroport international et des vols long-courriers prévus (Houston en 2027).

Après des décennies d’inaccessibilité, l’Angola s’ouvre pour des safaris intimes, loin des foules du Sud. L’infrastructure s’améliore avec l’ouverture du nouvel aéroport international et des vols long-courriers prévus (Houston en 2027). Arusha, Tanzanie : La ville est en pleine effervescence grâce à de nouvelles boutiques et l’ouverture d’un stade majeur. Le Koroi Forest Camp propose une nouvelle approche de safari axée sur la forêt, avec l’observation de singes colobes.

La ville est en pleine effervescence grâce à de nouvelles boutiques et l’ouverture d’un stade majeur. Le Koroi Forest Camp propose une nouvelle approche de safari axée sur la forêt, avec l’observation de singes colobes. Bazaruto et Vilanculos, Mozambique : ces destinations côtières sont promues pour leur luxe décontracté, leurs plages immaculées et le snorkeling d’hippocampes. Les nouvelles liaisons aériennes facilitent les combinés « safari-plage » sans couture.

Fès, Maroc : La capitale culturelle du Maroc profite d’un vaste programme de restauration de sa médina médiévale. La réouverture la plus attendue est celle du légendaire Palais Jamaï, après une décennie de rénovations. La ville met en valeur son riche héritage artisanal et culturel.

La capitale culturelle du Maroc profite d’un vaste programme de restauration de sa médina médiévale. La réouverture la plus attendue est celle du légendaire Palais Jamaï, après une décennie de rénovations. La ville met en valeur son riche héritage artisanal et culturel. Gabon : De nouveaux camps comme Loango Savannah Camp et Nyanga Lodge permettent d’explorer le Parc National de Loango. Ce type de voyage favorise une immersion active (trekking en jungle, kayak) au détriment du safari en 4×4.

De nouveaux camps comme Loango Savannah Camp et Nyanga Lodge permettent d’explorer le Parc National de Loango. Ce type de voyage favorise une immersion active (trekking en jungle, kayak) au détriment du safari en 4×4. Ngara, Nairobi, Kenya : ce quartier anciennement négligé se transforme en un pôle créatif urbain pour l’art, la mode et la gastronomie. L’ouverture de galeries (50 Golborne) et de concepts de restauration haut de gamme (Refettorio Nairobi) consolide cette renaissance.

Cette liste se poursuit avec :

Northern Namibia : Le nord de la Namibie attire l’attention pour le design haut de gamme de ses nouveaux lodges, au-delà des dunes de Sossusvlei. De grands groupes (Vestige Collection, Natural Selection) ouvrent des camps pour explorer des régions comme le Damaraland.

Le nord de la Namibie attire l’attention pour le design haut de gamme de ses nouveaux lodges, au-delà des dunes de Sossusvlei. De grands groupes (Vestige Collection, Natural Selection) ouvrent des camps pour explorer des régions comme le Damaraland. Okavango Delta, Botswana : Le Delta reste une destination safari incontournable, stimulée par des inondations records qui ont revigoré la faune. Il est le théâtre d’une vague d’ouvertures de luxe, dont le très attendu Singita Elela (camps exclusifs) dès décembre. La tendance est aux petits camps immersifs, souvent accessibles uniquement en hélicoptère ou en bateau.

Le Delta reste une destination safari incontournable, stimulée par des inondations records qui ont revigoré la faune. Il est le théâtre d’une vague d’ouvertures de luxe, dont le très attendu Singita Elela (camps exclusifs) dès décembre. La tendance est aux petits camps immersifs, souvent accessibles uniquement en hélicoptère ou en bateau. Victoria Falls, Zimbabwe : La ville se réinvente comme un pôle d’aventure, de culture et de conservation, au-delà de la simple visite des chutes. Une série de nouveaux hôtels de luxe ouvrent, transformant la ville d’un simple arrêt à une destination en soi. L’infrastructure suit le mouvement, avec l’arrivée de nouvelles liaisons aériennes et la rénovation de l’autoroute.

🟢 À LIRE AUSSI :EES, ETIAS, visa numérique : l’Europe change ses règles d’entrée, ce qui attend les voyageurs

