Le géant chinois GREAT WALL se prépare à reconquérir l’Algérie : les détails du grand comeback

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a reçu, ce jeudi 20 mars, au siège du ministère une délégation de la société chinoise Great Wall Motors (GWM), l’un des plus grands constructeurs automobiles en Chine, connue pour ses marques telles que HAVAL, TANK et POER.

Selon un communiqué du ministère, la délégation a présenté les détails d’un projet de fabrication que la société envisage de lancer en Algérie en partenariat avec un partenaire algérien.

Ce projet intégré comprend non seulement la fabrication de véhicules, mais aussi la production de pièces détachées, la création d’un centre de recherche et développement, ainsi que la mise en place d’un centre technique pour la certification et l’homologation.

Lors de cette rencontre, le ministre et la délégation ont discuté des mécanismes de concrétisation du projet et ont clarifié les cadres juridiques nécessaires à sa réalisation.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le secteur industriel algérien et à attirer des investissements étrangers de haut niveau.

Quelles marques appartiennent à GREAT WALL MOTORS (GMW) ?

Fondé en 1976, le groupe GWM (Great Wall Motor) s’est imposé comme un acteur majeur de l’industrie automobile chinoise. Initialement spécialisé dans les véhicules utilitaires et les pick-ups, GWM a su diversifier son offre et s’imposer comme le plus grand constructeur chinois de SUV depuis 2010.

Pour conquérir de nouveaux marchés et répondre aux besoins variés des consommateurs, GWM a développé une stratégie de marques multiples :

Haval : lancée en 2013, cette marque est spécialisée dans les crossovers et les SUV . Bien qu’elle soit principalement commercialisée sur d’autres continents, Haval fait une percée progressive en Europe de l’Est.

: lancée en 2013, cette marque est spécialisée dans les . Bien qu’elle soit principalement commercialisée sur d’autres continents, Haval fait une percée progressive en Europe de l’Est. Ora et Wey : ces deux marques généralistes ont fait leur apparition sur le marché européen avec des modèles électriques innovants. Cependant, elles ont récemment été réintégrées dans l’offre de la marque GWM.

: ces deux marques généralistes ont fait leur apparition sur le marché européen avec des modèles électriques innovants. Cependant, elles ont récemment été réintégrées dans l’offre de la marque GWM. Tank : cette marque premium propose des SUV baroudeurs au design audacieux, inspirés des icônes américaines et européennes du tout-terrain.

En effet, GWM a su se démarquer en proposant des modèles originaux et attractifs :

GWM Ora 03 : une citadine électrique au design rétro-futuriste qui a fait sensation lors de son lancement.

: une citadine électrique au design rétro-futuriste qui a fait sensation lors de son lancement. GWM Wey 05 : un grand SUV hybride rechargeable qui allie confort, performances et technologies de pointe.

: un grand SUV hybride rechargeable qui allie confort, performances et technologies de pointe. Tank 300 : un SUV baroudeur au look affirmé, qui séduit les amateurs de tout-terrain.

Great Wall Motors (GWM) est l’un des géants de l’automobile en Chine, avec une présence internationale croissante. Son implantation en Algérie pourrait marquer une étape importante dans le développement de l’industrie automobile locale, en créant des emplois et en transférant des technologies.

Ce projet s’ajoute à d’autres initiatives récentes visant à diversifier l’économie algérienne et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures.