Le géant allemand MAN fait son grand comeback en Algérie : 1 500 véhicules/an au programme

Après plusieurs années de suspension, le constructeur allemand réactive son usine de Blida en partenariat avec Maghreb Truck Company (MTC). Cette reprise s’inscrit dans le cadre du réaménagement de l’industrie automobile impulsé par les autorités algériennes.

En effet, le constructeur allemand MAN Truck & Bus officialise le redémarrage de la production de ses véhicules utilitaires et poids lourds en Algérie.

Pour concrétiser ce retour, le constructeur s’appuie sur une alliance solide et de longue date : son partenariat avec Maghreb Truck Company (MTC), son représentant et importateur exclusif dans le pays depuis 2003.

L’infrastructure industrielle de Blida, préservée par MTC au fil des ans, reprend ainsi du service sous un format CKD (Completely Knocked Down), une méthode qui consiste à importer les véhicules en pièces détachées pour les assembler intégralement sur place.

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« La reprise de la production CKD en Algérie constitue une étape importante dans le renforcement de notre présence internationale », a déclaré Friedrich Baumann, membre du directoire de MAN Truck & Bus chargé des ventes et des solutions clients.

Des objectifs industriels ciblés

L’unité de montage de Blida a été entièrement réaménagée pour répondre aux exigences modernes du secteur. Grâce à deux lignes de montage modulables, le site dispose désormais d’une capacité allant jusqu’à huit véhicules par jour, avec l’ambition d’atteindre une cadence annuelle de 1 500 unités à moyen terme.

Cette installation offre également la flexibilité d’assembler aussi bien des châssis de camions que des autobus selon l’évolution des besoins du marché.

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Dans un premier temps, la production se concentre sur les modèles de la gamme MAN TGS, déclinés en configurations 4×2, 6×4 et 8×4, principalement conçus pour le transport longue distance.

Une réponse à la dynamique économique locale

Le retour de la marque allemande intervient dans un contexte favorable, caractérisé par une forte relance des projets structurants à travers le pays.

L’essor des secteurs minier, industriel, de la logistique et du bâtiment génère en effet une demande importante en matériel de transport lourd et performant.

Pour Nabil Salhi, PDG de Maghreb Truck Company, cet ancrage local constitue un atout majeur permettant de répondre aux attentes des professionnels algériens tout en maintenant rigoureusement les standards de qualité de la marque.

Transfert de technologie et maillage national

Au-delà du simple assemblage, ce projet intègre un volet axé sur le transfert de compétences. Le constructeur a mis en place des programmes de formation technique destinés au personnel local afin de garantir la conformité aux normes internationales de fabrication.

Sur le plan humain, le site de Blida mobilise une équipe dédiée de 50 personnes, au sein d’un effectif global de 250 salariés employés par MTC.

Pour assurer la maintenance et l’après-vente, l’entreprise s’appuie sur un réseau d’infrastructures réparties sur des axes stratégiques du territoire.

En plus de son siège et de son atelier principal situés à Alger, MTC s’appuie sur des installations implantées à Oran, Sétif et Laghouat, garantissant ainsi un suivi technique de proximité pour l’ensemble des usagers.