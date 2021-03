Le gaz tue une mère et ses quatre filles à Oran

La ville d’Oran a été secouée par la découverte de cinq corps inanimés. Une mère et ses quatre filles ont été retrouvées mortes intoxiquées au monoxyde de carbone. Ces cinq victimes s’ajoutent à une longue liste qui recense plus d’une cinquantaine de décès depuis le début de l’année en cours.

Une maman et ses quatre petites filles sont passées de vie à trépas. Et pour seule cause une fuite de gaz au niveau du chauffe-bain de leur domicile. Les cinq victimes ont été retrouvées mortes au niveau de la maison familiale, à Ain El Baida, commune d’Es Sania, dans la wilaya d’Oran.

Selon les premières constatations des éléments de la protection civile, la fuite viendrait du chauffe-bain. Le tueur silencieux n’a pas laissé le temps à la mère de 42 ans d’agir afin de sauver ses quatre petites filles âgées de 3 à 15 ans. Les cinq victimes ont été transportées vers la morgue de la région, comme cela a été rapporté par la radio nationale aujourd’hui.

Le monoxyde de carbone continue à faire des victimes

53 décès liés au monoxyde de carbones ont été enregistrés depuis le mois de janvier 2020 à travers le territoire national.

D’après le capitaine Nassim Bernaoui, le chef de bureau de l’information et de l’orientation au sein de la direction générale de la protection civile, C’est l’est Algérien qui a été le plus touché, avec 6 décès rien que dans la wilaya de Tiaret, et 5 dans la wilaya d’Oran et deux dans la wilaya de Mascacra. Les wilayas d’Alger, Béjaia, Mila ont recensé respectivement 3 et deux décès chacune.

Cependant, le capitaine signale qu’une baisse a été enregistré par rapport à l’année 2019. Cette dernière ayant enregistré 57 décès rien qu’en mois de janvier. Pour rappel, la semaine dernière a été marquée par le décès d’une famille entière des suites d’une asphyxie due au monoxyde de carbone à Tlemcen.