Le français CMA CGM impose des coûts 2x plus élevés à l’Algérie par rapport à la Tunisie et au Maroc

La compagnie maritime française CMA CGM a annoncé une augmentation substantielle de ses tarifs de transport maritime pour les marchandises acheminées de France vers l’Algérie.

Cette nouvelle tarification, qui entrera en vigueur à compter du 1ᵉʳ décembre prochain, suscite une vive polémique parmi les opérateurs économiques algériens.

Selon un communiqué de la compagnie, cette hausse des tarifs serait justifiée par l’évolution des cours du carburant sur le marché mondial. Toutefois, une analyse détaillée des nouveaux tarifs (publiés sur le site de la compagnie), révèle des écarts considérables et discriminatoires en défaveur des clients algériens, par rapport aux opérateurs marocains et tunisiens.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport ferroviaire : la SNTF lance la réservation en ligne de billets

CMA CGM : Hausse significative des tarifs de transport maritime vers l’Algérie

En effet, les tarifs pour le transport d’un conteneur complet (roll, full) entre la France et l’Algérie atteindront 1 102 €, contre respectivement 596 € et 462 € pour le Maroc et la Tunisie.

De même, le transport d’un conteneur vide (roll, empty) coûtera 694 € vers l’Algérie, alors qu’il est facturé 395 € et 307 € vers les deux pays voisins.

Les tarifs pour le transport de véhicules particuliers et utilitaires légers (pass. cars, minivans) seront également plus élevés vers l’Algérie, avec un prix fixé à 238 €, contre 178 € pour la Tunisie et 204 € pour le Maroc.

🟢 À LIRE AUSSI : La 1ʳᵉ compagnie de transport maritime en Algérie est née : quelles sont les ambitions de Madar MMC ?

Enfin, les tarifs pour les marchandises transportées en vrac (breakbulk) seront de 67 € vers l’Algérie, contre 27 € et 30 € respectivement pour la Tunisie et le Maroc.

Cette nouvelle hausse des tarifs vient s’ajouter à une série d’augmentations déjà annoncées par CMA CGM. En effet, rappelons qu’en octobre dernier, la compagnie avait déjà revu à la hausse ses tarifs pour le transport de véhicules par navires rouliers (RO-RO) vers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.

En outre, en septembre 2024, une surtaxe de 150 € par conteneur de 20 pieds avait été introduite en raison de l’engorgement des ports algériens.

Ces augmentations risquent d’avoir un impact négatif sur le coût des importations en Algérie, et pourraient ainsi contribuer à l’augmentation des prix à la consommation.