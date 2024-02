Le français Bernard Casoni, ex-entraineur du MCA souhaite prendre la tête de l’EN

Mercredi dernier, Djamel Belmadi a été débarqué de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, laissant ainsi un poste convoité vacant. Parmi les nombreux noms de techniciens circulant dans les médias, un s’est démarqué en soumettant sa candidature de manière publique, le français Bernard Casoni.

Libre depuis la fin de son expérience à Orléans, l’ancien coach français s’est exprimé récemment dans une interview accordée à Goal France. Bernard Casoni a confirmé avoir soumis sa candidature pour le poste de sélectionneur des « Verts ». Malgré les rumeurs, il nie avoir été approché par la FAF, soulignant son attachement et ses bons souvenirs de l’Algérie.

Casoni, dépourvu d’expérience en tant que sélectionneur national, voit cette opportunité comme un défi stimulant. Il est convaincu du potentiel de l’Algérie et est prêt à relever le challenge avec enthousiasme. « Il y a du potentiel en Algérie. La pression relative à ce poste ? Quand vous êtes passé par le MCA et l’OM, vous êtes armés pour tout (…) La sélection, c’est une aventure humaine. On a envie de vivre des moments forts. Il y a une grande passion en Algérie ».

Casoni met en avant ses atouts en tant qu’éventuel successeur de Belmadi

L’ancien coach met en avant ses atouts, notamment son expérience dans la région du Maghreb et sa connaissance des locaux. Il souligne également son vécu avec des clubs prestigieux tels que le MCA (Mouloudia Club d’Alger) et l’OM (Olympique de Marseille). Casoni affirme avoir suivi de près l’évolution de la sélection algérienne sous la direction de Belmadi.

Concernant l’échec de l’Algérie à la CAN, Casoni adopte une approche mesurée. Il reconnaît que remporter le titre en 2019 crée une pression supplémentaire pour les joueurs et le staff technique. Il souligne la complexité de repartir au combat après une victoire et suggère la présence de paramètres pouvant influencer les performances de l’équipe nationale. Toutefois, il appelle à la prudence dans les commentaires à l’encontre de Djamel Belmadi.

