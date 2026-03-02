Le Fonds de garantie élargit son soutien aux entreprises en création

Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME, El Hadi Tamam, a annoncé la signature d’accords avec l’ensemble des banques agréées en Algérie pour accorder des crédits dépassant 50 milliards de dinars, assortis d’une garantie pouvant atteindre 70 % afin de couvrir les risques supportés par les établissements financiers.

Intervenant dans l’émission « Économie Multimédia » de la Radio algérienne, le responsable a souligné que ce dispositif vise à faciliter l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et à renforcer la confiance des banques dans le financement des projets d’investissement.

Le fonds de garantie des crédits aux PME : Un pilier du financement en Algérie

Depuis sa création, le Fonds de garantie a joué un rôle crucial dans le soutien aux PME algériennes. Son action se traduit par la signature d’accords avec les banques et la mise en place de dispositifs visant à faciliter l’accès au crédit. Ces initiatives contribuent activement à la dynamisation du tissu économique national.

L’objectif principal est de réduire les obstacles financiers rencontrés par les PME, en particulier en ce qui concerne l’obtention de crédits bancaires. En offrant une garantie substantielle, le Fonds de garantie encourage les banques à prendre des risques calculés et à investir dans des projets prometteurs, même en période d’incertitude économique.

Plus de 170 Milliards DA de garanties accordées aux entreprises algériennes

Depuis sa création, le Fonds a accordé des garanties de crédits dépassant 170 milliards de dinars, a précisé El Hadi Tamam. La valeur globale des projets financés a, quant à elle, dépassé 60 milliards de dinars, permettant la création de près de 130 000 emplois. Ces chiffres témoignent de l’impact significatif du Fonds sur l’économie algérienne.

Ces résultats traduisent, selon lui, le rôle croissant du mécanisme de garantie dans la dynamisation du tissu économique national et le soutien à l’entrepreneuriat. Le Fonds de garantie est donc un acteur essentiel dans la promotion de l’investissement et de la création d’emplois en Algérie.

Élargissement du champ d’intervention du fonds : Un soutien accru aux PME

Le directeur général a également indiqué que le Fonds a élargi son champ d’intervention. Alors qu’il se limitait auparavant aux investissements à moyen terme ou aux crédits commerciaux, il soutient désormais les PME aussi bien en phase de création qu’en phase d’extension.

Cette évolution vise à accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie, en leur offrant un appui financier indirect à travers la couverture partielle des risques bancaires. Ce nouvel axe stratégique permet au Fonds de garantie d’être plus réactif aux besoins des PME, en adaptant son offre de services aux différentes étapes de leur développement.

Les PME en phase de création bénéficient ainsi d’un soutien financier crucial pour démarrer leurs activités et surmonter les obstacles initiaux. De même, les PME en phase d’extension peuvent accéder à des financements pour développer leurs activités, investir dans de nouveaux équipements ou conquérir de nouveaux marchés.

Le mécanisme de garantie : Un levier essentiel pour stimuler l’investissement productif

Grâce au mécanisme de garantie, le Fonds contribue à lever l’un des principaux obstacles au financement des investissements : la réticence des banques face au risque. En apportant une garantie financière substantielle, il facilite l’octroi de crédits aux porteurs de projets et encourage les institutions financières à soutenir davantage l’investissement productif.

Cette dynamique s’inscrit dans les efforts visant à renforcer le rôle des PME dans la diversification de l’économie nationale et la création d’emplois durables. L’intervention du Fonds favorise un environnement plus propice à l’innovation et à la croissance des entreprises, en réduisant les barrières à l’entrée et en stimulant la concurrence.

Les garanties de crédits offertes par le Fonds permettent aux PME de concrétiser leurs projets, de développer leurs activités et de contribuer ainsi à la création de richesse et d’emplois en Algérie. Le Fonds joue donc un rôle déterminant dans la transformation de l’économie nationale et la promotion d’un développement plus inclusif et durable.

