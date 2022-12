Le FNPOS lance un programme national de logements dans 29 wilayas

Le directeur général du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), Yacine Tebbal a annoncé le lancement d’un nouveau programme de logement. Et ce, après avoir reçu près de 3.000 subventions de la part de la Caisse nationale du logement (CNL). En effet, 29 wilayas sont concernés par ce programme.

Lors d’une présentation devant la Commission de la santé, des Affaires sociales, du travail et de la formation à l’Assemblée populaire nationale (APN), le responsable susmentionné a fait savoir qu’un concours national d’architecture a été lancé au niveau de 17 wilayas. Dans le détail, il comprend 1.670 unités de logements. Cela au-delà de l’accord conclu avec la caisse nationale du logement.

En vertu dudit accord, les souscripteurs du programme LPA seront exonérés du dépôt d’un deuxième dossier. Celui-ci, leur permet, pour rappel, de bénéficier d’une subvention financière. De ce fait, les dossiers des souscripteurs qui remplissent toutes les conditions seront directement transférés aux services de la caisse nationale.

Logements : voici les projets réalisés jusqu’à 2022

Par ailleurs, durant son intervention, Tebbal a exposé les différents projets de logements réalisés jusqu’au 31 octobre 2022. À en croire ses propos, les services responsables ont octroyé 241.708 subventions. Et ce, au profit des travailleurs salariés et des retraités. Le porte-parole a fait état de 3.993 crédits de logement octroyés jusqu’à 2011. Ainsi que 24.136 logements distribués, sur tout le territoire national.

Dans le même sillage, le directeur a indiqué que les services proposés par le FNPOS comprennent la construction et la distribution des logements. En plus des subventions financières dont la valeur est de 500.000 DA. Et ce, pour l’achat des logements. Sachant que cette opération concerne également la construction des logements ruraux. Rappelons qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone El Bilad.