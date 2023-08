Le fils et la belle-mère d’un international Algérien victimes d’un accident de la route en France

Alors qu’il se préparait pour la nouvelle saison avec ses coéquipiers, un international algérien a dû quitter les entraînements pour se rendre auprès de sa famille après que cette dernière a été victime d’un accident de la route.

En effet, l’international algérien, Rachid Ghezzal a quitté les préparatifs de son équipe turque, Besiktas, pour se rendre auprès de son fils et de sa belle-mère, victimes d’un accident de la route en France. Le club stambouliote a communiqué, « Nous avons appris avec une grande tristesse que le fils et la belle-mère de notre footballeur Rachid Ghezzal ont eu un accident de la route en France. Ghezzal s’est rendu en France pour suivre le traitement de son fils et de sa belle-mère, dont le pronostic vital n’est pas engagé », lit-on dans le communiqué du club.

« Nous souhaitons un prompt rétablissement au fils et à la belle-mère de Rachid Ghezzal », ajoute le communiqué.

Le fils et la belle-mère de Ghezzal victimes d’un accident : le soutien des coéquipiers de l’Algérien

Réussissant à se défaire des Azerbaïdjanais du PFK Neftchi lors du troisième tour qualificatif à la Ligue Europa Conference, les coéquipiers de Rachid Ghezzal ont affirmé leur soutien à l’international algérien.

Ainsi, l’attaquant camerounais, Vincent Aboubakar, coéquipier de Ghezzal, a affiché le message suivant sur un maillot du club de Besiktas, « On est tous avec toi Rachid. Courage et force. ».

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant camerounais a écrit, « Tout le monde traverse des moments difficiles dans cette vie. Je suis de tout cœur avec Rachid en tant que coéquipier et aussi en tant qu’ami. J’espère que tout ira bien et qu’il reviendra rapidement avec nous », indique le média turc, TRT Spor.