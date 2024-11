Le fils de Belmadi fait ses débuts en équipe pro d’Al-Duhail à 16 ans seulement

Adam Abdullah Belmadi, fils de l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi, a fait ses débuts en équipe pro d’Al-Duhail malgré son jeune âge. Pour sa première apparition officielle, il a laissé de bonnes impressions et les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

Réputé pour lancer les jeunes talents très tôt dans le bain, l’entraineur d’Al-Duhail, Christophe Galtier, a aligné le fils de l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi, Adam Abdullah, parmi le onze de départ face à Al-Shahaniya, en Coupe du Qatar. Il s’agit de la première apparition officielle du jeune milieu de terrain à vocation offensive en équipe pro. Et pourtant, il n’a que 16 ans.

Adam Abdullah Belmadi a joué 68ᵉ minute, avant de céder sa place, au terme d’un match qui s’est soldé sur un score de parité (1-1). Pour sa première apparition officielle et vu son jeune âge, le joueur a laissé de bonnes impressions et les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. Le fils de l’ex-driver des Verts espère avoir encore la chance de jouer pour la suite de la saison car c’est au fil des matchs qu’il va prendre plus de confiance.

Adam Belmadi (16 ans) a disputé cet après midi ses premières minutes en professionnel avec le club d’Al Duhail ! 🇩🇿🇶🇦 Le fils de l’ancien sélectionneur Djamel Belmadi aura débuté en tant que titulaire face à Al-Shahaniya et joué 68 minutes. [📸 @DuhailSC] pic.twitter.com/swtsMwXSAR — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) November 10, 2024

Adam Belmadi sur les traces de Lotfi Madjer ?

Ce qu’il faut savoir sur Adam Abdullah Belmadi, il a été formé à Al-Duhail, où il a fait toutes ses classes. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues du sélectionneur national qatari U17, qui n’est autre que l’ex-défenseur des Verts Ahmed Réda Madouni, qui l’a convoqué l’été dernier.

Le fils de Djamel Belmadi est éligible pour l’Algérie, mais reste à savoir entre qui du pays d’origine de son père, l’Algérie, où son pays natal, le Qatar, va représenter sur le niveau international à l’avenir. L’éventualité de le voir emboité le pas à Lotfi Madjer n’est pas à écarter. En effet, ce dernier a officiellement opté pour le Qatar au détriment de l’Algérie. Pour expliquer le choix de son fils, Rabah Madjer avait endossé l’entière responsabilité à la Fédération algérienne de football.