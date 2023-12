Le film « Rebel Moon », de l’Algérienne Sofia Boutella, présélectionné pour les Oscars 2024

L’académie des Oscars a révélé une partie des films et réalisations présélectionnés pour la 96ᵉ cérémonie des Oscars, programmée pour le 10 mars 2024, à Los Angeles. Créée en 1929, la cérémonie des Oscars est le rendez-vous incontournable et très attendu du septième art.

En cette cérémonie, l’académie des Oscars récompense les acteurs, réalisateurs, meilleurs films, la meilleure mise en scène, les plus beaux costumes… et bien plus encore.

Sofia Boutella brille dans Rebel Moon : son film présélectionné pour les Oscars 2024

Plusieurs films ont été choisis lors de cette première sélection, pour concourir aux Oscars, lors de sa 96ᵉ cérémonie, dans différentes catégories. Dans cette liste, figure le film à succès et tant attendu, Rebel Moon, dans lequel l’actrice algérienne Sofia Boutella incarne le rôle principal de Kora, l’unique espoir pour une paisible colonie pour faire face à l’armée d’un tyran qui a pris le pouvoir.

Par ailleurs, l’académie des Oscars a indiqué que le film « Rebel Moon », réalisé par Zack Snyder, est présélectionné dans la catégorie des meilleurs effets visuels. Et ce, aux côtés de « Spider-Man : Across the Spider-Verse », « Le Cercle des neiges de Juan Antonio Bayona ». Et, Indiana Jones et le cadran de la destinée de James Mangold …

Rebel Moon domine les statistiques de Netflix

Depuis sa sortie, le 22 décembre dernier, la première partie de ce film de science-fiction a été pointé du bout des doigts par la critique. Bien qu’apprécié par les fans des effets visuels, il a juste obtenu un score de 25% sur Rotten Tomatoes, pour un total de 145 critiques.

En revanche, du côté des adhérents de la plateforme de streaming Netflix, Rebel Moon semble attirer la curiosité des spectateurs. À peine 10 jours de sa sortie, il arrive à la première place du top 10 global du service SVOD, avec un total de plus de 54 millions d’heures visionnées. Par ailleurs, sur Rotten Tomatoes, le film de l’Algérienne Sofia Boutella a séduit les spectateurs, auprès desquels il a obtenu un score de 63%. Rappelons, la sortie de la deuxième partie de Rebel Moon est prévue pour le 19 avril 2024.

🚨 ATTENTION SPOILER ALERT 🚨 Ne regardez pas cette bande-annonce si vous n’avez pas encore vu la première partie. REBEL MOON – Partie 2 : L’Entailleuse, le 19 avril. pic.twitter.com/fXoZ76JvcW — Netflix France (@NetflixFR) December 25, 2023

