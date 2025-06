Le film « Première Ligne » débarque au cinéma : une satire sociale à ne pas manquer

Depuis le 7 juin, les salles de cinéma algériennes projettent Première Ligne, le nouveau long-métrage signé Merzak Allouache.

Connu pour son cinéma engagé et profondément ancré dans la réalité sociale algérienne, le cinéaste enrichi sa filmographie, explorant un nouveau registre. Celui de comédie familiale contemporaine. Tout en conservant ce regard aiguisé sur la société algérienne qui a toujours fait sa marque.

À travers une galerie de personnages liés par les liens du sang et les tiraillements de la vie quotidienne, Allouache livre un film drôle, humain, parfois grinçant, et toujours lucide. Une œuvre accessible à tous, à ne pas manquer sur grand écran.

Une comédie familiale, mais pas que : « Première Ligne » explore les tensions de la vie ordinaire

Dans Première Ligne, une fratrie se débat avec les contradictions du quotidien. Entre traditions, aspirations individuelles et absurdités sociales, chaque membre tente de tracer son propre chemin. Le film aborde ces enjeux avec un ton à la fois léger et percutant. Permettant à Allouache de livrer une œuvre accessible, humaine, et profondément ancrée dans la réalité locale.

« Je voulais que ce film soit vu d’abord ici, en Algérie. C’est un hommage à notre culture, à notre humour, et à cette capacité unique qu’on a de rire ensemble. Première Ligne est un film pour rassembler, tout simplement », explique Merzak Allouache.

Ce ton, à la fois léger et pertinent, permet au cinéaste de rendre le propos accessible sans l’édulcorer. Résultat : un film profondément ancré dans la société algérienne, mais ouvert à une lecture universelle.

Un casting intergénérationnel qui insuffle de la vie à l’écran

Le film réunit des figures confirmées du cinéma algérien, dont Nabil Asli, Hichem Mesbah, Hanaa Mansour, Idir Benaibouche, ainsi que de jeunes comédiens formés localement. Ce mélange d’expériences confère à Première Ligne une énergie vivante, où l’authenticité prime.

« Le succès à Djeddah a confirmé notre conviction. On peut créer une comédie ancrée dans notre quotidien, et qui parle aussi au public international », souligne Amina Castaing, coproductrice du film.

Cette alchimie entre générations donne à l’œuvre un visage familier, et permet au public de s’identifier aux personnages sans effort.

Nouveau film signé Merzak Allouache : un accueil chaleureux sur la scène internationale

Avant même sa sortie en Algérie, Première Ligne avait déjà tracé un beau parcours sur la scène internationale. Le film a été sélectionné au prestigieux Toronto International Film Festival (TIFF), puis projeté en gala au Festival Red Sea de Djeddah, où Merzak Allouache a reçu un prix hommage décerné par la revue Variety.

Il a également marqué les Journées Cinématographiques de Carthage, où le cinéaste a animé une masterclass consacrée au cinéma maghrébin contemporain.

Ces reconnaissances confortent l’idée qu’un film profondément local peut aussi toucher un public international, dès lors qu’il raconte avec sincérité.

Où regarder le film « Première Ligne » en Algérie ?

Depuis le 7 juin, Première Ligne est diffusé dans plusieurs salles à travers le pays. Un plan de communication est également en cours, avec un événement presse à venir pour présenter les grandes lignes de cette campagne nationale.

Le film est actuellement à l’affiche dans les cinémas suivants :

TMV Cinema – Garden City

Cosmos

Ibn Zeydoun

Ibn Khaldoun

El Sahel Cheraga

Cinegold Oran

AZ Cine Oran

Ahmed Bey Constantine

En somme, avec Première Ligne, Merzak Allouache ne renonce pas à ses obsessions de toujours. Il les aborde simplement sous un autre angle. Celui du rire, du lien familial, de l’intime. C’est une œuvre généreuse, dans le fond comme dans la forme.