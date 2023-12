La 49ᵉ cérémonie des césars aura lieu le vendredi 23 février 2024 sur la scène emblématique de l’Olympia et sera diffusée en direct par la chaîne Canal+. Quant aux nominations pour le césar, l’annonce se fera en date du mercredi 24 janvier 2024, soit à un mois avant la cérémonie de remise des prix.

Dans ce sillage, l’Académie des césars a annoncé la liste des films présélectionnés et celle des révélations de l’année, qui mèneront la course aux nominations pour décrocher l’un des trophées distribués lors de cette cérémonie. Pour rappel, les César sont attribués par vote secret en deux tours, en ligne, auquel peuvent participer tous les membres de l’Académie.

A l'attention des membres de l'Académie des César, OMAR LA FRAISE d'Elias Belkeddar est éligible dans toutes les catégories, dont Meilleur premier film, Meilleur acteur et Meilleur second rôle masculin. #OmarLaFraise pic.twitter.com/K4t4nD8y4W — STUDIOCANAL (@StudiocanalFR) December 18, 2023

Réalisé par l’Algérien Elias Belkeddar, le film « Omar la fraise » rejoint la course aux nominations pour le César 2024

Dans la liste des films présélectionnés pour les nominations aux César 2024, l’Académie des Césars a choisi le film du réalisateur algérien Elias Belkeddar, pour concourir au César 2024. En effet, il en est question du film « Omar la fraise » qui rejoint la course dans la catégorie du meilleur premier film, meilleur acteur et meilleur second rôle masculin.

Il s’agit notamment d’un carton plein pour « Omar la Fraise » qui est éligible au trophée du César dans toutes les catégories. Rappelons, le film a été présenté, hors compétition, lors de la précédente édition du festival de Cannes. Le premier film du réalisateur algérien, Elias Belkeddar, raconte un exil sous forme d’errance délirante et suit les pérégrinations de deux bandits français en Algérie.

« Omar la fraise » raconte aussi l’amitié de Reda Kateb qui incarne le personnage d’Omar à son complice Roger, dont le rôle est joué par l’acteur Benoît Magimel. En cavale, ces deux bandits, au potentiel comique hors pair, se retrouvent exilés à Alger, pour tenter d’échapper à leur peine de prison.

Tendre, pop, drôles… sont autant de qualificatifs qui détonnent le monde de la mafia, mais qui racontent, dans « Omar la fraise », l’histoire d’amour de ce bandit avec Meriem, une jeune femme bosseuse, sous le regard protecteur de son complice de toujours. La comédie d’Elias Belkeddar montre aussi une autre facette de l’Algérie. Le décor et les scènes du film montrent Alger comme on la voit rarement, grâce à la cavale des deux Bandits, Omar et Roger.

