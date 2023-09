Après la France, la Suisse, l’Algérie, l’Espagne et le Brésil, le film « La dernière Reine » réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad débarque en Égypte. Le film « La Dernière reine » sera projeté au Zawya Cinéma au Caire en Egypte, le 27 septembre prochain.

En effet, c’est sur les réseaux sociaux du film, que l’annonce a été faite, « Nous sommes heureux d’annoncer la sortie du film au Caire au Zawya Cinéma ! le 27 septembre 2023. » Précisant aussi que « toutes les séances sur http://zawyacinema.com/films/FCommingSoon

Ce film historique audacieux s’éloigne des thématiques traditionnelles du cinéma algérien, qui se concentrait principalement sur la guerre de Libération et la colonisation française, pour explorer la période moins connue de la domination ottomane en Algérie.

Quel est l’histoire du film « La Dernière Reine » ?

Le film « La Dernière Reine » s’intéresse particulièrement au face-à-face entre le pirate Barberousse, interprété par l’impérial Dali Benssalah, qui vient de libérer Alger de la tyrannie des Espagnols, et la femme qui va oser lui tenir tête, la fameuse reine Zaphira, incarnée par Adila Bendimerad, aussi à l’aise devant la caméra que derrière. On y retrouve aussi Nadia Tereszkiewicz, toute juste sortie de Mon crime et des Amandiers.

D’ailleurs, au casting nous pouvons retrouver Imen Noel, Mohamed Tahar Zaoui, Yanis Aouine ou même Nadjia Laaraf.

En effet, le scénario d’Adila Bendimerad revisite l’arrivée d’Arroudj Barberousse à Alger en 1516 et la résistance de la reine Zaphira face à l’envahisseur ottoman. Les deux cinéastes proposent un mélange réussi de spectaculaire et d’intime où duels enlevés et dialogues à fleurets mouchetés se marient harmonieusement.