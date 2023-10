Le film « La Dernière Reine » enfin projeté à Montréal (Canada)

La Dernière Reine, le film qui a conquis les cœurs en France, en Suisse, en Algérie, en Espagne, au Brésil et en Égypte, s’apprête enfin à être projeté à Montréal, grâce au Festival du Monde Arabe de Montréal, selon une publication sur les réseaux sociaux officiels du film. Les dates à retenir sont le 29 octobre à 19h00 et le 1er novembre à 20h00, au Cinéma du Parc.

Mais que sait-on de « La Dernière Reine » ? Ce long-métrage réalisé par Damien Ounouri, et la brillante Adila Bendimerad qui interprète aussi le rôle principal, offre une plongée captivante dans l’histoire et la légende de l’Algérie du 16e siècle.

Festival du Monde Arabe de Montréal – Un Pont Culturel Unique

Le Festival du Monde Arabe de Montréal (FMA) est bien plus qu’un simple événement culturel. C’est un carrefour où les cultures arabes et occidentales se rencontrent et dialoguent. À travers ses trois volets : Arts de la scène, Salon de la culture et Cinéma, le FMA présente des œuvres contemporaines qui mettent en lumière tant les patrimoines que les vécus des individus.

L’occasion est unique pour les Montréalais de découvrir La Dernière Reine et d’autres créations originales en danse, musique, théâtre, arts multidisciplinaires, arts visuels et médiatiques. Le FMA crée ainsi une expérience culturelle riche et diversifiée pour tous les amoureux de l’art et du dialogue interculturel.

Le Récit épique de « La Dernière Reine »

La Dernière Reine, c’est avant tout une épopée historique et artistique. Le film nous transporte en Algérie, en 1516, à une époque où le pirate Aroudj Barberousse, incarné par Adila Bendimerad, libère Alger de l’oppression espagnole et s’empare du pouvoir. Des rumeurs laissent entendre qu’il aurait trahi son allié, le roi Salim Toumi, en l’assassinant.

Cependant, l’histoire prend une tournure inattendue avec l’entrée en scène de la reine Zaphira, également interprétée par la talentueuse Adila Bendimerad. Cette femme exceptionnelle décide de défier Barberousse, et c’est là que l’intrigue se dévoile pleinement. La Dernière Reine nous offre une histoire qui mélange habilement réalité historique et légende.

Le film nous transporte dans un récit épique, marqué par des bouleversements personnels et politiques, le tout au service de l’Algérie. Avec un casting de premier ordre, dont Adila Bendimerad, Nadia Tereszkiewicz, Imen Noel, Mohamed Tahar Zaoui, Yanis Aouine et Nadjia Laaraf, ce film promet d’être un moment cinématographique mémorable. La projection à Montréal est l’occasion idéale de plonger au cœur de cette histoire fascinante, portée par des talents exceptionnels.