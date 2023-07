La Jordanie se prépare pour accueillir le festival international du film d’Amman dans sa quatrième édition. En effet, cet événement se tiendra du 15 au 22 août 2023, dans la capitale jordanienne, Amman. Le festival international du film d’Amman est une occasion pour présenter les premières réalisations du monde entier, mais surtout pour mettre en lumière le cinéma arabe.

En plus des projections des films et des avants premières qui auront lieu dans le cadre de ce festival, plusieurs films et réalisations proposées en compétition pour obtenir le grand prix. Parmi ces derniers, une réalisation algérienne qui a fait beaucoup de bruit depuis sa sortie.

La Dernière Reine représentera l’Algérie en Jordanie

En effet, 56 films et réalisations issues du monde entiers seront présents au festival international du film d’Amman. Dont, 11 films qui seront présentés pour la première fois au public arabe. Par ailleurs, les organisateurs de cet événement ont levé le voile sur la sélection en compétition.

Parmi les réalisations figurant dans la sélection officielle qui sera en compétition à Amman, le film algérien « La Dernière Reine », réalisé par Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Avec cette participation, La Dernière Reine représentera l’Algérie dans ce prestigieux événement international.

Ce film qui raconte l’histoire et le courage hors repère d’une femme qui a décidé de tenir tête au pirate Arroudj Barbarousse, suspecté d’avoir assassiné le roi Salim Toumi, malgré leur alliance. Ce film raconte l’histoire d’une femme combattante qui se bat pour le bien d’Alger.

Pour rappel, depuis sa sortie, La Dernière reine enchaine les récompenses et les trophées au niveau international. En effet, le mois de juin dernier, ce film réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendimerad a décroché le FIFOG d’Or à Genève. Mais ce n’est pas tout. En Tunisie, ce film a remporté le Galion d’Or de la meilleure musique. Et se distingue en Suède en remportant le prix de la meilleure interprétation féminine, décroche par Adila Bendimerad, grâce à son rôle de la reine Zaphira.

