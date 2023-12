Le film à succès « La Dernière Reine » vient de décrocher de nouveaux prix et d’ajouter de nouveaux trophées à sa collection. Depuis sa sortie, le film d’Adila Bendimerad et Damien Ounouri a enregistré un succès phénoménal en salle de cinéma.

D’ailleurs, l’ouvre qui raconte l’histoire de la reine Zaphira a rejoint la célèbre plateforme de streaming Netflix Mena, et est désormais possible, pour les cinéphiles, de le regarder sur le petit écran.

International images film festival 2023 : le prix du meilleur scénario décerné à la Dernière Reine

Le film algérien a aussi participé à la dernière édition 2023 du « International images film festival ». Et a réussi à remporter deux nouveaux prix, ajoutés à sa large collection qui récompense un travail exceptionnel à tous les niveaux.

En effet, durant cet événement, a réussi à remporter le prix du scénario, qui lui a été décerné pour récompenser l’histoire de ce film qui raconte l’histoire de la dernière reine d’Alger, mais surtout l’histoire d’une femme combattante qui a su tenir tête à Aroudj Barbarousse.

Mais ce n’est pas tout. Le long-métrage d’Adila Bendimerrad et Damien Ounouri a aussi décroché le prix du meilleur réalisateur, pendant ce festival de l’IIFF 2023. Pour rappel, le festival international du film d’images, est un événement, fondé en 2002, et organisé annuellement à Harare, récompense les films dont le rôle majeur est attribué à une femme.

En plus de ces deux prix, La Dernière Reine a rejoint la course aux nominations pour le César 2024. Notamment dans la catégorie du meilleur prix étranger. Le fil est ouvert aux votes sur la plateforme des Césars 2024. Et ce, pour être présent lors de la cérémonie des remises des prix, qui sera organisée à l’Olympia de Paris, le 23 février 2024.

| À LIRE AUSSI :

>> César 2024 : le film algérien « La Dernière Reine » rejoint la course aux nominations

>> «Gaza» le nouveau son de PNL, les frères d’origine algérienne, en soutien à la Palestine