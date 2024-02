L’Égypte a accueilli la 13ᵉ édition du festival international du cinéma africain Luxor, qui a eu lieu du 9 au 13 février dernier. Un événement qui a permis de présenter une sélection de 44 films africains. Des réalisations variées qui se sont affrontées autour de plusieurs trophées.

En effet, lors de ce festival, de nombreux prix ont été décernés pour les films et les meilleures réalisations. Un court métrage algérien a réussi à décrocher, lui aussi, un prestigieux trophée lors du festival international du cinéma africain Luxor.

#LAFF12 is pridefully announcing the participating African and non African countries this year.

نعلن بكل فخر عن البلاد المشاركة في مهرجان هذا العام. pic.twitter.com/NbQUU41tX8

— LAFF (@luxorafrican) February 2, 2023