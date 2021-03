Le FFS persiste et signe : le dialogue est plus que jamais nécessaire

La direction du Front des forces socialistes FFS réaffirme, encore une fois, sa position quant au dialogue « sérieux » comme solution de sortie de crise, appelant les autorités à « la préparation des conditions ».

Dans un entretien accordé au quotidien le Soir d’Algérie, le membre de l’instance présidentielle du FFS Hakim Belahcel a réitéré la position de son parti pour un « dialogue national, sérieux et global ». Chose sur laquelle ils ont insisté auprès du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, a-t-il dit.

Lors de l’entrevue, explique Belahcel, « nous avions insisté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes et courageuses afin de rétablir la confiance populaire et préparer le terrain à l’avènement d’un dialogue national, sérieux et global ».

Ceci dit, il affirme que son parti n’a pas cessé « d’alerter le pouvoir sur les risques qui pèsent sur le pays, si jamais il mettait à exécution son agenda politique et électoral ». Il préconise toutefois « des approches basées sur l’apaisement et la recherche du compromis ».

Mais le responsable au sein de la direction du parti du FFS constate avec regret « la répression » face « au retour spectaculaire des manifestations à travers le pays ».

« Notre pays n’a ni le temps ni les moyens pour nouvelle débâcle électorale »

S’exprimant autour de la position de son parti quant à la participation aux prochaines échéances législatives, il Belahcel indique que la Direction « se poncera sur cette question d’une manière autonome et responsable à l’occasion de la prochaine session de son conseil national ».

Il précise à ce propos que la décision sera prise après les « débats libres et responsables » et d’une manière « démocratique », soulignant que toutes « les éventualités seront passées en revue, avec leurs implications et leurs coûts pour le parti et la patrie ».

En revanche, il avance que le FFS est plutôt convaincu que « notre pays n’a ni le temps ni les moyens pour subir une nouvelle débâcle électorale qui ne fera qu’exacerber l’impasse généralisée ».

Revenant sur la question du dialogue, l’intervenant affirme que le « FFS n’envisage aucune issue viable et raisonnable à cette impasse, en dehors d’un dialogue inclusif, responsable et sincère ».

De ce fait, le plus vieux parti de l’opposition est en passe de finaliser une « initiative politique » sans ce sens, qui « sera proposée à l’ensemble de la classe politique nationale ». Il rappelle, en dernier lieu, que « le combat pour l’avènement de la deuxième République continue ».