Le FFS participera à la présidentielle du 7 septembre : qui sera le candidat du parti ?

Le Front des forces socialistes (FFS) a annoncé sa participation à l’élection présidentielle prévue pour le 7 septembre 2024. Le parti a pris cette décision à condition que “les conditions soient réunies”. Le candidat du FFS sera choisi lors d’un congrès extraordinaire qui se tiendra très bientôt.

En effet, la décision du FFS a été officialisée le 24 mai 2024, lors d’une session extraordinaire du conseil national du parti. Cette réunion a eu lieu au siège du FFS à Alger. Le communiqué, rendu public samedi, explique les motivations derrière cette participation électorale.

3 raisons majeures pour cette participation du FFS

Le FFS a énuméré trois raisons essentielles pour justifier sa participation à l’élection présidentielle.

Préservation de l’État national , le FFS veut “préserver l’État national, renforcer les institutions de la République et faire barrage à ceux qui veulent nuire au pays”. Dans un contexte mondial et régional instable et menaçant, il est crucial de maintenir l’unité, la souveraineté et la stabilité de l’Algérie.

Réhabilitation du débat politique, le FFS souhaite “réhabiliter le politique et la politique par le débat public”. En favorisant une confrontation saine des idées et des projets, le parti veut encourager l’implication active des citoyens. Le FFS croit fermement que le débat public est essentiel pour une démocratie saine.

Offrir une alternative politique, le FFS aspire à “offrir aux Algériennes et aux Algériens une alternative politique”. Cette alternative vise à créer un puissant pôle politique patriotique, progressiste et démocratique. Le projet du FFS vise à refonder les bases institutionnelles, politiques, économiques, sociales et culturelles du pays.

En décidant de participer à cette élection, le FFS met fin à son boycott des présidentielles. Le parti avait boycotté les élections de 2019, 2014, 2009 et 2004. La dernière participation du FFS à une élection présidentielle remonte à 1999. À cette occasion, Hocine Ait Ahmed était le candidat du parti. Cependant, il s’était retiré à la veille de l’élection avec cinq autres candidats pour dénoncer la fraude annoncée.

La décision du FFS intervient dans un contexte politique tendu. Le parti estime qu’il est crucial de participer activement à la vie politique pour défendre les intérêts du pays. Le FFS se positionne comme un acteur clé pour apporter des changements positifs et durables.

Un congrès extraordinaire du FFS en préparation

Le FFS prévoit de tenir un congrès extraordinaire dans les plus brefs délais pour élire son candidat à la présidentielle. Ce congrès sera déterminant pour l’avenir du parti et de l’Algérie. Les membres du parti sont appelés à se mobiliser pour choisir un candidat capable de représenter les valeurs et les ambitions du FFS.

Le Front des forces socialistes s’engage dans la course à l’élection présidentielle de 2024 avec détermination. En mettant fin à son boycott électoral, le parti souhaite jouer un rôle majeur dans la refonte de l’Algérie. Le FFS mise sur le débat public et l’implication citoyenne pour construire un avenir meilleur. La tenue du congrès extraordinaire sera un moment clé pour le parti, qui devra choisir un candidat à la hauteur de ses ambitions.