Le FFS confirme sa participation aux élections partielles du 15 octobre

Le 27 novembre 2021, se sont tenues les élections locales, sauf que dans 6 communes de Tizi Ouzou et Béjaia, ces dernières n’ont pas pu avoir lieu, faute de candidatures. C’est à pour cette raison que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé dimanche passé, le décret qui porte sur la convocation du corps électoral pour ces élections qui concernent six communes, quatre à Béjaïa et deux à Tizi-Ouzou. Les communes concernées sont, Feraoun, M’cisna, Toudja et Akbou dans la wilaya de Béjaia, et les communes d’Ait Mahmoud et Ait Boumahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Aujourd’hui, samedi 23 juillet 2022, le Front des forces socialistes (FFS)a dévoilé sa position sur les élections locales partielles prévues en octobre prochain.

Une déclaration du secrétariat national du parti a déclaré: « Conformément à la résolution du conseil national extraordinaire du 10 septembre 2021 portant décision de participation aux élections locales du 27 novembre 2021, et dans le prolongement de cette participation, le FFS informe l’opinion publique qu’il prendra part aux élections locales partielles prochaines convoquées pour le 15 octobre 2022 dans quatre communes de la wilaya de Béjaia et deux autres communes au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou ».

Le FFS explique les raisons de sa participation

Le communiqué du FFS ajoute que le but de la participation du parti est de : « gagner des espaces dans les assemblées populaires communales concernées et profiter de ce rendez-vous politique pour promouvoir son projet politique et plaider en faveur de sa vision de la gestion locale basée sur la démocratie participative et la solidarité locale ».

Le plus ancien parti d’opposition a appelé ses militants et ses structures locales, notamment celles concernées par ce scrutin, à s’y préparer et à œuvrer pour son succès et l’atteinte des objectifs fixés par le parti.

Il est à rappeler que le FFS, lors du scrutin passé avait remporté la majorité absolue dans 47 communes et la majorité relative dans 65 autres, la plupart en Kabylie où il a aussi avoir deux APW, celles de Béjaïa et de Tizi-Ouzou.