Le Festival du film européen revient en Algérie : 18 réalisations à l’affiche du 10 au 19 mai

La 9e édition du festival du film européen se prépare à ouvrir ses portes du 10 au 19 mai à Alger, Oran et à Béjaïa, avec la projection de 18 films provenant des États membres de l’Union européenne.

L’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la Suède, la Bulgarie, parmi d’autres, participeront à ce festival qui présentera une sélection de 18 films, qui explorent des thématiques variées, à l’exemple des relations familiales, la solidarité et les défis climatiques.

Au programme du 9ᵉ festival du film européen en Algérie figurent des films de fiction, d’animation et des documentaires, qui seront projetés à la Cinémathèque d’Alger, en plus des salles de cinéma rattachées à la cinémathèque algérienne, notamment à Oran et à Béjaïa.

9ᵉ édition du Festival du Film européen : 18 films à l’affiche du 10 au 19 mai 2025

Cette nouvelle édition du festival s’affirme comme un événement cinématographique majeur, offrant au public algérien des réalisations acclamées internationalement. Parmi ces dernières, le film allemand « Les graines du figuier sauvage« , primé à Cannes 2024 et nommé aux Oscars, Golden Globes et Césars 2025.

Au programme de cet événement figure aussi le film d’animation français « Linda veut du poulet !« , qui a remporté le César du meilleur film d’animation 2025, mais aussi le film croate « Hotel Pula« , récompensé au festival du film méditerranéen d’Annaba et qui a remporté le prix du jury au festival El Garda en Italie en 2024.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec des films pour enfant comme « Rose, petite fée des bois« , venant du Danemark.

« Le cinéma, en tant que langage universel, est un formidable vecteur pour raconter nos histoires, partager nos émotions et explorer nos réalités communes (…) Je me réjouis que le Festival du film européen, qui célèbre la richesse et la pluralité du cinéma dans les pays de l’UE, participe à la création de passerelles culturelles entre nos peuples et au renforcement du dialogue inter-culturel de part et d’autre de la Méditerranée« , a déclaré l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, en l’occurrence Diego Mellado.

Un éventail de films pour satisfaire toutes les générations et préférences

Le programme du festival 2025 offre une diversité de genres cinématographiques, du drame à la comédie, en passant par l’histoire et les récits d’enfance, garantissant ainsi que chaque spectateur, quel que soit son âge ou ses préférences, y trouvera son intérêt.

En plus des projections, le festival propose des masterclass ouvertes au public dans les cinémathèques d’Alger, Oran et Bejaia, animées par des professionnels européens du cinéma, à l’exemple : les réalisateurs Hugo DOS SANTOS (Portugal) et Yvan GERGOLET (Slovénie) ; les producteurs Smail LIF (Algérie) et Lubomír KONEČNÝ (Tchéquie) ; les scénariste et metteur en scène Balázs MARUSZKI (Hongrie) et Ausonius GREIDANUS (Pays-Bas) ; ainsi que les acteurs Alexia-Elena GALES (Roumanie) et Pia BJÖRNSDOTTER EDLUND (Suède).

Par ailleurs, le coup d’envoi du festival sera donné le vendredi 9 mai 2025, lors d’un gala d’ouverture qui aura lieu au palais de la culture Moufdi Zakaria, avec notamment la projection du film polonais « Dangerious Men ». La Délégation de l’Union européenne rappelle que l’entrée à toutes les projections et masterclass est gratuite dans la limite des places disponibles.

