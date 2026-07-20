Le FBI ouvre un bureau à Alger : quel sera son vrai rôle ?

Dans une initiative marquante visant à dynamiser la coopération sécuritaire et judiciaire bilatérale, l’ambassade des États-Unis en Algérie a officiellement annoncé l’ouverture d’un bureau subsidiaire de l’attaché juridique du Bureau fédéral d’enquête (FBI) au sein de son siège à Alger.

Cette nouvelle antenne s’inscrit dans une volonté partagée d’intensifier la coordination en matière d’application des lois et de faire face aux défis sécuritaires communs.

Une nouvelle étape dans le partenariat bilatéral

Via une publication sur le réseau social X (ex-Twitter), la représentation diplomatique américaine a qualifié cet événement de « jalon majeur qui témoigne de la solidité de la coopération entre les États-Unis et l’Algérie en matière d’application des lois ».

« En collaborant étroitement avec nos partenaires algériens, nous aspirons à capitaliser sur notre partenariat de longue date, à relever les défis communs et à continuer de renforcer les liens entre nos deux pays », a précisé l’ambassade.

Bien que les détails spécifiques sur le champ d’action immédiat de cette antenne n’aient pas été divulgués par la diplomatie américaine, la nature de ces structures est bien définie par le FBI.

Ces bureaux subsidiaires (connu sous le nom de FBI Legal Attaché Suboffices) agissent comme des extensions du réseau international du Bureau, opérant directement depuis les ambassades américaines pour fluidifier le dialogue avec les forces de sécurité des pays hôtes.

🛡️🇺🇸🇩🇿 يسرّنا الإعلان عن افتتاح المكتب الفرعي للملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بسفارة الولايات المتحدة في الجزائر، في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في مجال إنفاذ القانون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا… — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) July 20, 2026

Quel est le rôle de ces « attachés juridiques » ?

Dirigés par un attaché juridique (appelé LEGAT ), qui représente officiellement le directeur du FBI à l’étranger, ces bureaux sont composés d’agents spéciaux chevronnés.

Contrairement aux idées reçues, le FBI insiste sur le fait que ces fonctionnaires n’accomplissent aucune mission d’espionnage ou de contre-espionnage étranger. Leur rôle est strictement confiné à la coopération policière et judiciaire légale.

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Leurs missions principales s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques :

La coordination des enquêtes transnationales et le traitement des demandes d’entraide judiciaire mutuelle.

Le partage de renseignements criminels et opérationnels liés au terrorisme et au grand banditisme.

L’organisation de programmes de formation et de renforcement des capacités au profit des forces de police locales.

La gestion des flux d’information face aux menaces émergentes comme la cybercriminalité et le crime organisé transfrontalier.

Souveraineté et cadre légal strict

Sur le plan opérationnel, le FBI rappelle sur son site officiel que ses prérogatives à l’étranger sont strictement encadrées par les lois fédérales américaines, mais qu’elles restent totalement tributaires du respect de la souveraineté des États partenaires.

De fait, les agents du FBI n’ont pas l’autorité pour mener des investigations en toute autonomie ou procéder à des interpellations sur le sol algérien.

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Toute procédure de collecte de preuves ou d’arrestation demeure la compétence exclusive des services de sécurité algériens, agissant en coordination ou pour le compte du Bureau.

Placé sous la double tutelle du département de la Justice américain et de l’autorité du chef de la mission diplomatique (l’ambassadeur), ce nouveau bureau d’Alger rejoint un réseau mondial qui compte plus de 250 agents et personnels de soutien, déployés pour ériger des remparts internationaux contre la criminalité globale.