Le fameux « bouchon gagnant » de retour : 100 téléviseurs LG UHD 50 pouces en jeu

Deux noms gravés dans le quotidien de millions d’Algériens viennent de franchir un cap inédit. LG Electronics Algérie et Hamoud Boualem ont officiellement lancé, le 21 juin dernier, une opération de co-branding baptisée « Partners of DZ Vibes ». Derrière ce nom résolument ancré dans la culture locale, une ambition claire : faire dialoguer héritage populaire et innovation technologique au sein d’une même expérience de marque, pensée pour et par les consommateurs algériens.

Rares sont les collaborations capables de réunir, sur un même territoire de marque, une boisson centenaire et un leader mondial de l’électronique. C’est pourtant le pari réussi de cette initiative. D’un côté, une boisson iconique qui porte l’authenticité et la mémoire collective. De l’autre, LG Electronics, dont les téléviseurs et électroménagers équipent une large part des foyers du pays.

L’opération ne se contente pas d’accoler deux logos. Elle construit un territoire commun, celui d’une Algérie moderne qui assume son héritage tout en regardant vers l’avenir. Pour LG, s’associer à une marque aussi enracinée localement renforce son ancrage dans le tissu social algérien, bien au-delà de la simple visibilité commerciale.

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100 téléviseurs LG UHD 50 pouces à gagner grâce au bouchon gagnant Hamoud Cola

Le dispositif promotionnel mis en place est volontairement simple et accessible à tous. En achetant une bouteille de l’Édition Limitée, le consommateur vérifie si son bouchon est gagnant. Si c’est le cas, il photographie ce bouchon, scanne le QR code présent sur l’étiquette, puis soumet ses informations pour validation. En quelques gestes, un achat du quotidien se transforme en interaction digitale immédiate.

Au total, 100 téléviseurs LG UHD 50 pouces sont mis en jeu sur l’ensemble du territoire national. L’opération court du mois de juin jusqu’au 31 juillet 2026, offrant une fenêtre de participation suffisamment large pour toucher un maximum de consommateurs. La mécanique du bouchon gagnant, éprouvée et intuitive, garantit une accessibilité maximale, y compris pour les publics les moins connectés.

Les deux entreprises le précisent sans ambiguïté : « Partners of DZ Vibes » n’est qu’un point de départ. D’autres activations communes sont déjà envisagées, pensées pour surprendre et engager les consommateurs sur de nouveaux terrains. Ainsi, cette collaboration ambitionne de s’inscrire dans la durée, en capitalisant sur la complémentarité naturelle de leurs univers respectifs.

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À propos de LG Electronics :

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité, et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure.

LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.