Le E-commerce en Algérie : un essor estimé à plus de 1,5 Milliard de Dollars

Le marché du e-commerce en Algérie connaît un essor spectaculaire, avec une valeur estimée à plus de 1,5 milliard de dollars. Cette expansion est en grande partie due à l’augmentation notable du nombre de cartes de paiement, qui dépasse désormais les 18 millions, a affirmé Abdelouahab Gaoua, président du Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN).

Lors du Forum « Rakmana » (Numérisation), organisé en collaboration avec Algérie Télécom, M. Gaoua a mis en avant l’importance du e-commerce en tant que moteur de la transformation numérique et de l’inclusion financière dans le pays.

Pour M. Gaoua, le e-commerce est devenu un « levier stratégique » essentiel pour la modernisation économique. Il facilite l’accès aux technologies digitales pour les entreprises, particulièrement les PME, tout en offrant des solutions de paiement rapides et sécurisées, favorisant ainsi l’inclusion financière.

« L’e-commerce est aujourd’hui un acteur incontournable de la croissance économique. Il permet aux entreprises d’élargir leur portée et d’améliorer leur compétitivité, tout en stimulant l’économie nationale », a-t-il souligné.

Cependant, malgré cette forte croissance, certains défis demeurent. Le recours au paiement en espèces, ou « cash on delivery », reste largement dominant, freinant la transition vers des pratiques de paiement plus modernes et optimisées. Cette persistance du cash représente un obstacle majeur pour les professionnels du secteur, en particulier pour les acteurs de la logistique, qui doivent gérer des contraintes supplémentaires liées à la gestion des paiements à la livraison.

E-commerce en Algérie : des avancées prévues pour 2025

Malgré les progrès réalisés, le secteur du e-commerce algérien est encore largement dépendant du paiement en espèces, représentant 95 % des achats en ligne. Cela pose des défis opérationnels pour les entreprises de logistique, qui doivent gérer des transactions complexes et coûteuses en termes de temps et de ressources. Anis Ababsia, membre du GAAN, a ainsi appelé à une densification du réseau de plateformes de commerce électronique, afin de réduire cette dépendance et de structurer davantage l’écosystème.

Pour remédier à ces défis, Abou Bakr Belloul, chef de division au GIE monétique, a annoncé le lancement imminent de nouveaux modes de paiement électronique dès l’année prochaine. Ces nouveautés incluent les paiements instantanés via terminaux de paiement électronique (TPE) ainsi que les paiements sans contact. Ces innovations devraient transformer le paysage du commerce électronique algérien, offrant plus de rapidité et de sécurité aux commerçants, tout en favorisant l’adoption de solutions modernes.

Vers une réglementation et des incitations pour encourager l’E-paiement

En parallèle, le GIE monétique, en collaboration avec la Banque d’Algérie et d’autres acteurs du secteur bancaire, prépare la mise en œuvre d’un système de paiement instantané. Ce système permettra aux commerçants d’être crédités instantanément lors des transactions, contre un délai actuel de 48 à 72 heures. Cette innovation, prévue pour 2025, vise à améliorer significativement l’efficacité des transactions commerciales et à stimuler la confiance des commerçants envers les paiements électroniques.

Le GIE monétique travaille également sur la réglementation encadrant le paiement sans contact. Cette technologie nécessite des ajustements spécifiques en termes de sécurité et de fonctionnement. Ces mesures, accompagnées par des incitations juridiques et fiscales qui seront introduites dans le projet de loi de finances 2025, visent à accélérer l’adoption des paiements numériques et à renforcer l’écosystème du e-commerce en Algérie.

Créé en 2020, le GAAN continue de fédérer les acteurs du numérique autour de défis communs, en apportant des solutions durables. Le développement du e-commerce et la modernisation des méthodes de paiement restent des objectifs prioritaires, afin de faire du numérique un véritable moteur de croissance économique et d’inclusion pour le pays.