Le e-commerce en Algérie franchit le cap des 1,9 milliard de dollars

Le commerce électronique connaît une progression notable en Algérie. Selon Djamel Toumiat, représentant du Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), la taille du marché de l’e-commerce a atteint près de 1,9 milliard de dollars d’échanges. Une estimation appuyée par les travaux de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et des institutions nationales, qui conforte l’idée d’une véritable transformation des habitudes de consommation.

Invité de l’émission L’Invité du jour sur la chaîne 3 de la Radio algérienne, Djamel Toumiat a détaillé les résultats d’une étude de la CNUCED, croisés avec les données du ministère du Commerce et d’autres organismes publics. Selon lui, ces 1,9 milliard de dollars représentent l’ampleur prise par les transactions en ligne B2C (entreprise-consommateur) en Algérie.

Cette estimation correspond à environ 262 milliards de dinars algériens pour l’année 2023, ce qui traduit une accélération marquée par rapport aux années précédentes. Le recours croissant aux paiements électroniques, l’essor des plateformes locales et l’adoption de solutions numériques par les petites et moyennes entreprises contribuent à cette dynamique.

Un secteur en construction mais prometteur

Malgré cet essor, de nombreux défis persistent : cadre réglementaire à consolider, protection du consommateur, logistique et confiance dans les paiements en ligne. Les acteurs du numérique estiment toutefois que le potentiel reste considérable, porté par une population jeune, connectée et avide de services rapides.

Djamel Toumiat souligne que l’Algérie « se lance intensément dans le commerce électronique », et que ce marché pourrait constituer un levier majeur de diversification économique à moyen terme. La généralisation de la bancarisation, l’amélioration de la couverture internet et le soutien institutionnel devraient favoriser une croissance continue du secteur.

Avec près de deux milliards de dollars de transactions en 2023, l’e-commerce algérien change d’échelle. L’entrée en scène de nouvelles plateformes, la structuration progressive du cadre légal et l’appui d’organismes internationaux renforcent cette tendance.

Pour les spécialistes, il ne s’agit plus d’une simple alternative au commerce traditionnel, mais d’un secteur stratégique en devenir, appelé à jouer un rôle central dans la modernisation de l’économie nationale.

Le e-commerce mondial poursuit sa croissance fulgurante

Le commerce électronique s’impose comme l’un des moteurs les plus dynamiques de l’économie mondiale. En 2024, les ventes en ligne de détail (B2C) devraient dépasser 6 300 milliards de dollars, selon plusieurs cabinets spécialisés. Une tendance qui illustre la transformation profonde des habitudes d’achat, portée par l’essor du numérique et des technologies mobiles.

La Chine domine sans partage le marché mondial, avec des ventes annuelles qui dépassent les 3 000 milliards de dollars. L’empire du Milieu concentre à lui seul plus de 40 % du e-commerce global, grâce à ses géants du numérique comme Alibaba, JD.com ou Pinduoduo.

Derrière, les États-Unis occupent la deuxième place avec plus de 1 000 milliards de dollars de ventes en ligne, portées par Amazon, leader incontesté du marché américain, et par une forte demande en solutions logistiques et de livraison express.

L’Europe complète le podium, avec des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, où le e-commerce représente désormais une part incontournable du commerce de détail.

Tendances et défis à l’horizon

La croissance mondiale du commerce électronique repose sur plusieurs dynamiques fortes :

Le mobile commerce, qui représente déjà plus de la moitié des achats en ligne.

Le commerce transfrontalier, de plus en plus prisé par les consommateurs en quête de diversité et de prix compétitifs.

Le e-commerce B2B, souvent moins visible que le B2C, mais bien plus important en valeur.

Cependant, le secteur doit relever des défis persistants : sécurité des paiements, protection des données, logistique dans les zones rurales, et adaptation aux réglementations locales. Avec près de 2,8 milliards de consommateurs en ligne en 2025, le e-commerce mondial ne montre aucun signe de ralentissement. Les experts estiment que le marché atteindra près de 7 000 milliards de dollars en 2025, avant de franchir la barre des 8 000 milliards d’ici 2027.

Qu’il s’agisse de biens de consommation, de services, ou encore de solutions B2B, le commerce électronique s’impose désormais comme un secteur stratégique pour toutes les économies, et un champ d’innovation incontournable pour les années à venir.