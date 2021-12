Le Drian depuis Alger: « La France et l’Algérie ont des liens profonds »

Après deux mois de relations tempétueuses entre l’Algérie et la France, le ministre des Affaires étrangères de la république française a atterri aujourd’hui à Alger. Dans le cadre de sa visite, Jean-Yves Le Drian a pu rencontrer le chef de la diplomatie Algérienne, Ramtane Lamamra, ainsi que le président de la république, Abdelmajid Tebboune.

En effet, le ministre Français a été reçu aujourd’hui par le président Tebboune et par le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra. Suite à cela, le ministre français a affirmé qu’il « espère que le dialogue entamé aujourd’hui va contribuer à la relance des relations entre les deux pays ».

Jean-Yves Le Drian a également souligné que sa visite en Algérie a « un double Objectif ». Elle vise « à renouer une relation de confiance entre les deux pays ». Une relation, ajoute-t-il, « marqué par le respect de la souveraineté de chacun ». Cette visite tend aussi à « regarder vers l’avenir pour travailler à la relance et à l’approfondissement de notre partenariat qui est indispensable ».

Le chef de la diplomatie française a également rappelé que « La France et l’Algérie ont des liens profonds animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français, et ancrés dans une Histoire complexe « .

Une visite « importante »

Le ministre français n’a pas manqué de souligner « l’importance » de sa visite à Alger. Il déclare que qu’il a été « honoré par la rencontre du président Tebboune » et que « c’était important qu’il se rende à Alger dans le cadre d’une visite de travail et d’évaluation de relation bilatérales ».

Le Drian a affirmé également que qu’il a porté à la connaissance du président Tebboune « la volonté de la France de lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays ».

Le dialogue qu’il y a eu entre Le Drian et Tebboune était centré, selon le chef de la diplomatie française, « sur la reprise d’un dialogue opérationnel entre partenaires sur les questions humaines et migratoires, et aussi par la reprise d’un dialogue opérationnel sur la lutte contre le terrorisme et par nos efforts communs pour assurer la sécurité de nos deux pays »

« La France et l’Algérie font face à d’importants défis sur le plan continental et international », souligne Le Drian, qui ajoute que parmi ces défis figurent « le terrorisme au Sahel, et l’immigration clandestine ainsi que des affaires économiques ».