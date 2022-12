Le drame de l’enfant algérien bloqué en Turquie émeut la toile

Parfois un simple voyage peut se transformer en un vrai cauchemar. C’est l’histoire de cet enfant algérien qui est parti en compagnie de sa famille pour effectuer la Omra. Aamar, sujet de plusieurs vidéos, partagées massivement sur les réseaux sociaux, a vu son voyage se bouleverser du jour au lendemain.

Originaire de Tebessa, cet enfant algérien a accompagné ses parents en voyage, vers les terres saintes, pour effectuer le rituel de la Omra. Cependant, les choses ont commencé à se compliquer sur le chemin du retour. Notamment, à leur arrivée à l’aéroport d’Istanbul en Turquie.

Un enfant algérien bloqué, en compagnie de son père, à l’aéroport d’Istanbul

Malheureusement, la maman de cet enfant a eu un malaise, pendant ce trajet, et a rendu l’âme, après quelques heures de son évacuation en urgence vers l’hôpital. Sous le choc et bouleversés d’apprendre cette douloureuse nouvelle, Aamar et son père devaient pourtant regagner l’aéroport d’Istanbul pour rentrer en Algérie.

Cependant, en retard, cette petite famille constatent qu’ils ont raté leur vol et ne trouve aucun autre moyen pour rejoindre l’aéroport d’Alger et rentrer chez eux. Se trouvant, ainsi, bloqués et livrés à eux-mêmes dans cet aéroport, Aamar a décidé de médiatiser son cas et de lancer des appels de secours pour la prise en charge de sa petite famille.

L’histoire de cet enfant Algérien émeut la toile

L’appel de ce jeune enfant n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. En effet, suite au partage massif de sa vidéo, le forum de la communauté algérienne en Turquie est intervenue pour demander, aux autorités de l’aéroport en Question, la prise en charge de cet enfant et son père. Par ailleurs, une main forte a été âpreté à ces derniers pour surmonter cette épreuve et rejoindre la capitale Alger.

En ce qui concerne la dépouille de la défunte mère de Aamar, les autorités concernées sont intervenus pour assurer son rapatriement, a fait savoir le forum de la communauté algérienne en Turquie sur sa page officielle. Par ailleurs, sur la toile, l’histoire de cet enfant a enregistré un afflux de solidarité. En effet, de nombreux Algériens ont exprimé leur soutien à cet enfant de Tebessa, via les réseaux sociaux.