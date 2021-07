Le Dr Abdelhafid Ayada sanctionné par l’ordre des médecins à Annaba

Le docteur Abdelhafid Ayada connu par ses nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, a été sanctionné hier par l’ordre des médecins à Annaba.

En effet, le docteur Abdelhafid Ayada a comparu ce mercredi 28 juillet 2021 devant la commission de discipline du conseil régional de l’ordre des médecins à Annaba, pour entorse et manquement à l’éthique médicale.

Le conseil de l’ordre a décidé une sanction du premier degré (avertissement) contre le médecin généraliste. Ce dernier s’est excusé auprès de la commission soulignant qu’il ne savait pas que ses publications sur Facebook étaient nocives et préjudiciables pour la santé publique.

Le médecin risque un blâme

Le médecin généraliste s’est engagé à ne pas répéter cet acte, à cesser de publier sur sa page officielle, et à supprimer le contenu de ses pages sur les sites de réseaux sociaux.

Ainsi, il a été également décidé en cas de récidive, le médecin risque un blâme ou une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la médecine.

Pour rappel, certaines vidéos du médecin ont déjà été visionnées près de 3 millions de fois et qu’elles ont été enregistrées et republiées par d’autres pages Facebook.

Des spécialistes, des médecins et des internautes ont déjà dénoncé le contenu de ses vidéos, déplorant un comportement « immoral » et « dangereux » et une atteinte flagrante à l’éthique et la déontologie médicales.