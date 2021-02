Le dossier de Walid Nekich est « vide », selon Me Nabila Smail

Me Nabila Smail, avocate du détenu du Hirak Walid Nekich, a fait savoir, ce lundi soir, que le dossier de son client était « vide ».

Dans une déclaration accordée à nos confrères de « Radio M », Me Nabila Smail a apporté des précisions sur l’affaire du détenu Walid Nekich qui risque la perpétuité.

« Le dossier de Walid Nekich est vide. Il n’y a pas de faits ! L’arrêt de la chambre de l’accusation est basé sur des PV de police qui sont à base d’aveu après la torture », a révélé l’avocate.

« Il y a eu torture dans l’affaire de Walid Nekich. On lui a posé la question et en effet, il a affirmé avoir été torturé après son arrestation », a ajouté Me Nabila Smail.

« Ils ont dit que Walid Nekich avait lancé un appel pour une manifestation violente mais il n’y a pas de faits (…) On a demandé des pièces de convictions mais ils n’ont rien trouvé », a-t-elle encore ajouté.

Walid Nekich risque la perpétuité

Le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida a requis, ce lundi, « la perpétuité » contre Walid Nekiche, la plus lourde peine requise depuis le début du Hirak.

Walid Nekiche est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont « atteinte à l’unité nationale », « publications visant à porter atteinte à l’intérêt national ».

Pour rappel, Walid Nekiche a été arrêté, le 26 novembre 2019, lors d’une manifestation des étudiant du mouvement populaire (Hirak). Une semaine plus tard, il a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Bainem (Bab El Oued).