Le directeur de Naftal embauche immédiatement la major de promo de l’université de Béchar

Lors de la cérémonie de clôture de l’année universitaire 2022-2023, la Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et de Gestion a mis à l’honneur une étudiante d’une brillance incontestable, Kaouter Mustadi. Spécialisée en « Master de Finance et Commerce International » au sein du Département des Sciences Commerciales, Kaouter s’est distinguée par un exploit académique, décrochant la meilleure note avec une moyenne impressionnante de 17,88.

La présence notable du Wali de la Wilaya de Béchar et des autorités militaires et civiles a ajouté à la solennité de l’événement. Mais la surprise majeure pour la jeune lauréate a été l’annonce faite par le Directeur Général de la société Naftal qui a décidé de l’embaucher directement, une reconnaissance de son mérite et de ses compétences.

Notons que la jeune femme s’était déjà démarquée en présentant son mémoire de Master selon la politique « zéro papier », une première pour la faculté. Toutes nos félicitations à cette jeune talentueuse et tous nos vœux de réussite à ses camarades.

Célébration universitaire sous le signe de l’excellence

La prestigieuse Université Tahri Mohamed de Bechar a organisé une grande cérémonie au complexe touristique Al Jazira pour marquer la fin de l’année académique. C’était une occasion pour honorer non seulement les étudiants qui ont brillé par leur excellence, mais aussi ceux qui ont démontré une détermination exceptionnelle, notamment les étudiants avec des besoins spécifiques et les étudiants internationaux.

L’apogée de cet événement a été le recrutement immédiat de Kaouter Mustadi par la société Naftal, soulignant ainsi la reconnaissance du milieu professionnel envers l’excellence académique.

Le Professeur Mohammed Majawid, directeur de l’université, a supervisé la cérémonie en présence de plusieurs dignitaires, dont le Wali de la Wilaya de Béchar et des représentants des autorités militaires et civiles. Cet événement témoigne de l’engagement de l’université à célébrer la réussite et à encourager la prochaine génération de leaders et d’innovateurs.