Le dinar recule face à l’euro sur le marché parallèle 

Le dinar algérien continue de reculer face à la monnaie européenne unique sur le marché noir (parallèle) des devises, et maintien un taux relativement stable sur le marché officiel.

La monnaie européenne unique continue de devancer le dinar sur le marché parallèle du square Port Saïd d’Alger. Ce mercredi, 27 janvier, la monnaie européenne unique s’est échangée à 209 dinars à l’achat et 211 dinars à la vente.

Concernant les autres devises, les taux de changes restent stables, à l’instar de la monnaie américaine qui s’est échangée à 170 dinars à l’achat et à 173 dinars à la vente, et de la livre sterling qui s’est échangée à 225 dinars à l’achat et à 229 dinars à la vente.

Il convient de noter que le marché noir des devises a été rudement impacté par la pandémie du Coronavirus, notamment par les mesures restrictives liées à la fermeture des frontières du pays. Cependant, avec la décrue de la pandémie et les rumeurs relatives à une éventuelle réouverture des frontières, le marché du square d’Alger commence à retrouver ses couleurs ainsi que ses cambistes.

Les cotations sur le marché officiel de la Banque d’Alger

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie de ce mercredi, 27 janvier, ont rapporté que l’euro s’échange à 161.35 dinars à l’achat et à 161.41 dinars à la vente. De son côté, le dollar américain vaut 132.66 dinars à l’achat et 132.68 dinars à la vente.