Le dinar perd encore du terrain face à l’euro : voici le taux de change ce 10 juin

L’été approche, et avec lui la ruée vers les devises. Billets d’avion réservés, séjours à l’étranger planifiés, départs des étudiants vers les universités européennes… chaque année, la même période fait grimper la pression sur le dinar algérien.

Ce mercredi 10 juin 2026, les cotations, officielles comme parallèles, donnent une première mesure de ce que va coûter cet été à ceux qui ont besoin de changer leurs dinars.

Tandis que la Banque d’Algérie enregistre une légère érosion de la monnaie nationale face à l’euro, les cambistes parallèles affichent des niveaux stratosphériques. Entre taux officiel et réalité de la rue, l’écart se creuse dangereusement.

Taux de change : le dinar algérien recule légèrement face à l’euro et à la livre sterling sur le marché officiel

La Banque d’Algérie a publié ses cotations du jour. L’euro ressort à 154,1451 dinars, contre 154,0071 dinars la veille. La livre sterling monte elle aussi, de 178,2227 à 178,5883 dinars. Le franc suisse progresse légèrement, à 167,6065 dinars.

Seul le dollar américain va dans l’autre sens. Il recule d’un souffle, de 133,6403 à 133,5572 dinars.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie relance une destination très prisée en Espagne dès le 14 juin 2026

Des variations qui se comptent en centimes. Mais dans un pays où le moindre frémissement du taux de change touche à la fois les importateurs, les familles de la diaspora et les étudiants à l’étranger, rien ne passe vraiment inaperçu.

Euro, dollar, livre sterling : ce que le marché noir du dinar algérien affiche ce mercredi matin

À 10h00 mardi 9 juin, les cambistes du marché parallèle affichaient des niveaux sans rapport avec les cotations officielles. Pour l’heure, aucune bvariation ,’a été enregistré ce mercredi matin. Voici l’essentiel des cotations :

Euro : 279 dinars à la vente / 276 dinars à l’achat

: 279 dinars à la vente / 276 dinars à l’achat Dollar américain : 239 dinars à la vente / 235 dinars à l’achat

: 239 dinars à la vente / 235 dinars à l’achat Livre sterling : 300 dinars à la vente / 295 dinars à l’achat

: 300 dinars à la vente / 295 dinars à l’achat Dollar canadien : 168 dinars à la vente / 166 dinars à l’achat

🟢 À LIRE AUSSI : Récupération de biens confisqués : l’État relance une usine de briques dans cette wilaya

Pour l’euro, l’écart avec le taux officiel dépasse 125 dinars par unité. Autrement dit, celui qui change 1 000 euros au marché noir repart avec environ 279 000 dinars. Au guichet bancaire, il en obtiendrait à peine 154 000.

En résumé, le marché des devises en Algérie affiche ce 10 juin 2026 les mêmes tendances que les semaines précédentes. Un dinar sous légère pression sur le marché officiel, et un marché parallèle qui maintient des cotations bien au-dessus des taux bancaires. Les chiffres du jour ne marquent pas de rupture, mais ils confirment une orientation qui dure.