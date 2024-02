Le dinar face aux devises en Banque et au marché noir : cours de change de ce 22 février

En scrutant attentivement les données de la Banque d’Algérie pour la période du 21 au 23 février 2024, une certaine stabilité se dégage dans les taux de change des devises principales. Toutefois, cette apparente immobilité se trouve en contraste frappant avec la volatilité caractérisant le marché informel de change, où les valeurs des monnaies étrangères connaissent des fluctuations vertigineuses.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie pour l’euro révèlent un taux d’achat de 145.18 dinars et un taux de vente de 145.25 dinars. De manière similaire, le dollar américain se maintient à 134.34 dinars pour l’achat et à 134.35 dinars pour la vente, et ce, selon les données de la même source.

Cependant, une dynamique différente se dessine sur le marché noir, où des écarts significatifs par rapport au marché officiel sont constatés. Les échanges en euros s’y négocient à 238.00 dinars pour l’achat et à 240.00 dinars pour la vente. De même, le dollar américain atteint des sommets autour de 220.00 dinars à l’achat et 222.00 dinars à la vente, illustrant une volatilité importante, notamment après la récente envolée des devises.

Banque d’Algérie et marché noir : où en sont les autres devises ?

Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, d’autres devises présentent également des taux distincts. Le dollar canadien s’échange à 99.39 dinars pour l’achat et à 99.41 dinars pour la vente, tandis que le dirham émirati affiche des taux d’achat et de vente s’élevant respectivement à 36.57 et à 36.58 dinars algériens. Quant à la livre sterling, les chiffres s’établissent à 169.64 dinars pour l’achat et à 169.68 dinars pour la vente.

Par ailleurs, les chiffres provenant du marché noir de change du Square Port Saïd d’Alger mettent en lumière des variations majeures pour d’autres devises. Le dollar canadien s’échange à 159.00 dinars pour l’achat et à 161.00 dinars pour la vente. Le taux de change de la monnaie émiratie se maintient à 58.00 dinars algériens à l’achat et à 60.00 dinars algériens à la vente, tandis que la livre britannique y est présente à des taux de 273.00 dinars pour l’achat et 275.00 dinars pour la vente.

En résumé, le tableau ci-dessous synthétise les taux de change des principales devises étrangères en Algérie pour ce jeudi 22 février 2024, sur les deux marchés de change, officiel et informel :