Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 7 octobre

En marge du contexte économique mondial actuel, marqué notamment par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, la valeur des principales devises est très mouvante, et ce, même en Algérie, au niveau des marchés officiel et parallèle des devises.

Ce vendredi 7 octobre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 138.95 dinars algériens à l’achat et contre 139.03 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar américain unique s’est fixé à 140.26 dinars algériens à l’achat et à 140.27 dinars algériens à la vente sur le marché officiel.

Concernant la livre sterling, elle s’échange ce vendredi à la Banque d’Algérie contre 158.81 dinars algériens à l’achat et contre 158.88 dinars algériens à la vente. Alors que le dollar canadien s’est établi à 103.05 dinars algériens à l’achat et à 103.09 dinars algériens à la vente sur le même marché.

Taux de change du dinar face aux principales devises sur le marché noir

En parallèle, sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 209.50 dinars algériens à l’achat et contre 212.00 dinars algériens à la vente. De son côté, le billet vert américain s’échange contre 217.00 dinars algériens à l’achat et contre 220.00 dinars algériens à la vente.

En outre, la monnaie du Royaume-Uni s’achète à 242.00 dinars algériens et se vend à 245.00 dinars algériens sur le marché noir des devises. Tandis que le dollar canadien s’est fixé, quant à lui, à 157.00 dinars algériens à l’achat et à 159.00 dinars algériens à la vente, et ce, au marché noir du Square d’Alger.