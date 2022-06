Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 29 juin

La monnaie nationale unique reste en difficulté face aux monnaies étrangères ; notamment l’euro et le dollar américain qui se maintiennent au-dessus des 200 dinars algériens ; et ce, sur les deux marchés, officiel et parallèle.

Ce mercredi 29 juin, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent l’euro unique contre 213.00 dinars algériens à l’achat et contre 215.00 dinars algériens à la vente. Depuis quelques semaines, la monnaie européenne affiche une certaine stagnation et se maintient au-dessus des 200 dinars algériens.

Du côté américain, le dollar a adopté une tendance haussière et s’est aussi fixé à plus de 200 dinars algériens. Aujourd’hui, sur le marché parallèle des devises ; le dollar américain s’achète à 201.00 dinars algériens et se vend à 203.00 dinars algériens.

La livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni, s’échange contre 248.00 dinars algériens à l’achat et contre 251.00 dinars algériens à la vente. Concernant les autres devises, le franc suisse s’achète à 202.00 dinars algériens et se vend à 205.00 dinars algériens ; tandis que le dollar canadien s’est fixé à 151.00 dinars algériens à l’achat et 154.00 dinars algériens à la vente.

Devises : où en est le dinar sur le marché officiel ?

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 153.92 dinars algériens à l’achat et contre 154.00 dinars algériens à la vente. Le dollar américain s’achète, quant à lui, à 145.48 dinars algériens et se vend à 145.50 dinars algériens.

La Banque d’Algérie affiche que ce mercredi, 29 juin, la monnaie du Royaume-Uni s’échange contre 178.51 dinars algériens à l’achat et contre 178.64 dinars algériens à la vente.

Toujours sur le marché officiel des devises ; le franc suisse s’achète à 152.34 dinars algériens et se vend à 152.42 dinars algériens ; alors que le dollar canadien s’échange contre 113.41 dinars algériens à l’achat et contre 113.43 dinars algériens à la vente.