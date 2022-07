Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 27 juillet

Face aux craintes liées à l’approvisionnement en gaz du continent européen, les pertes de l’euro s’accentuent face au dollar. En Algérie, l’euro a affiché une légère baisse sur les deux marchés, officiel et parallèle, et tente de se maintenir face à la monnaie américaine.

Pour ce mercredi 27 juillet, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que l’euro unique s’échange contre 148.76 dinars algériens à l’achat et contre 148.83 dinars algériens à la vente. De son côté, la monnaie unique américaine s’achète à 145.61 dinars algériens et se vend à 145.63 dinars algériens.

Concernant les autres devises, les cotations de la Banque d’Algérie affichent que la livre sterling s’échange contre 175.50 dinars algériens à l’achat et contre 175.52 dinars algérien à la vente. Tandis que le dollar canadien s’achète à 113.55 dinars algériens et se vend à 113.60 dinars algériens. Enfin, le franc suisse s’affiche à 151.03 dinars algériens à l’achat et à 151.07 dinars algériens à la vente.

Taux de change : le dinar face aux principales devises au marché noir

Sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 208.00 dinars algériens à l’achat et contre 210.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’ils échangent le dollar unique contre 203.00 dinars algériens à l’achat et contre 205.00 dinars algériens à la vente.

La monnaie du Royaume-Uni s’achète à 242.00 dinars algériens et se vend à 245.00 dinars algériens. Tandis que le dollar canadien s’est stabilisé à 150.00 dinars algériens à l’achat et 153.00 dinars algériens à la vente. Le franc suisse a observé une légère hausse sur le marché noir des devises et s’est fixé à 204.00 dinars algériens à l’achat et 207.00 dinars algériens à la vente.