Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 25 août

La monnaie européenne a fléchi au plus bas niveau depuis 20 ans face à la monnaie américaine. Depuis le début de l’année, l’euro a perdu 12.5 % face au dollar américain. En Algérie, l’euro a aussi affiché une légère baisse, et ce, en banque et au marché noir.

Ce jeudi 25 août 2022, l’euro unique s’échange contre 140.27 dinars algériens à l’achat et contre 140.30 dinars algériens à la vente sur le marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent, qu’aujourd’hui, le dollar unique s’est établi à 140.93 dinars algériens à l’achat et à 140.95 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar canadien s’échange contre 108.62 dinars algériens à l’achat et contre 108.66 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, s’échange contre 166.61 dinars algériens à l’achat et contre 166.69 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie.

Le dinar face aux principales devises au Square d’Alger

Au marché noir des devises du Square d’Alger, l’euro s’est établi à 205.00 dinars algériens à l’achat et à 209.00 dinars algériens à la vente. Quant au dollar américain, les cambistes du marché noir l’échangent contre 201.00 dinars algériens à l’achat et contre 205.00 dinars algériens à la vente.

De plus, les cambistes du Square d’Alger échangent le dollar canadien contre 149.00 dinars algériens à l’achat et contre 152.00 dinars algériens à la vente. Alors qu’ils échangent la livre sterling contre 242.00 dinars algériens à l’achat et contre 245.00 dinars algériens à la vente.