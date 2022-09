Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 23 septembre

Pour ce vendredi 23 septembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 138.60 dinars algériens à l’achat et contre 138.67 dinars algériens à la vente.

Sur le marché officiel des devises, la monnaie américaine a pris les devants face à l’euro. En effet, le dollar américain unique s’échange contre 140.42 dinars algériens à l’achat et contre 140.44 dinars algériens à la vente.

De son côté, la livre sterling s’est fixée à 158.60 dinars algériens à l’achat et à 158.65 dinars algériens à la vente. Alors que le dollar canadien s’achète à 104.23 dinars algériens et se vend à 104.27 dinars algériens, et ce, sur le marché officiel des devises de la Banque d’Algérie.

Le dinar face aux principales devises sur le marché noir

Parallèlement, au marché noir du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 211.00 dinars algériens à l’achat et contre 213.00 dinars algériens à la vente.

L’euro reste en légère infériorité face aux billets verts sur le marché noir des devises, car la monnaie américaine unique s’échange contre 212.00 dinars algériens à l’achat et contre 214.00 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie du Royaume-Uni, elle s’est fixée sur le marché parallèle des devises à 241.00 dinars algériens à l’achat et à 245.00 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien unique s’est établi à 157.00 dinars algériens à l’achat et à 160.00 dinars algériens à la vente.

L’euro fléchit devant le dollar, atteignant son plus bas niveau depuis 20 ans

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que mercredi dernier, l’euro avait atteint son niveau le plus bas depuis 20 ans face au dollar américain. En effet, les déclarations du Président russe, Vladimir Poutine, concernant le recours au nucléaire et les annonces de la Fed ont fait fléchir la monnaie européenne unique face aux billets verts.

Ainsi, le 21 septembre passé, le dollar unique a atteint les 0,9814 dollar pour un euro, une première depuis fin octobre 2002, soit depuis le passage officiel vers la monnaie européenne unique, l’euro.