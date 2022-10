Le dinar face aux devises en Banque et au marché noir ce 23 octobre

Les cours de change de la monnaie nationale contre les principales devises étrangères restent très mouvants sur les deux marchés, officiel et parallèle, mais adoptent une certaine tendance stagnante ces derniers jours. Cependant, la monnaie européenne unique semble en difficulté, notamment face à son homologue américaine.

Pour ce dimanche 23 octobre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent la monnaie européenne unique à 137.50 dinars algériens à l’achat et à 137.55 dinars algériens à la vente. Alors que sur le même marché, le dollar américain unique s’échange contre 140.34 dinars algériens à l’achat et contre 140.35 dinars algériens à la vente.

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations du marché officiel des devises indiquent que la livre sterling s’échange ce dimanche contre 157.38 dinars algériens à l’achat et contre 157.44 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien unique s’est établi à 101.48 dinars algériens à l’achat et à 101.91 dinars algériens à la vente.

Quels sont les taux de change du dinar sur le marché noir ce 23 octobre ?

Par ailleurs, les cambistes du marché parallèle des devises du Square Port Saïd d’Alger échangent l’euro unique contre 215.00 dinars algériens à l’achat et contre 217.00 dinars algériens à la vente. La monnaie européenne semble encore en difficulté face aux billets verts, car les cambistes du marché noir échangent le dollar américain unique contre 222.00 dinars algériens à l’achat et contre 224.00 dinars algériens à la vente.

Concernant les monnaies du Royaume-Uni et du Canada, elles s’échangent toujours sur le marché parallèle contre 235.00 dinars algériens à l’achat et contre 243.00 dinars algériens à la vente pour ce qui est de la livre sterling ; et contre 157.00 dinars algériens à l’achat et contre 160.00 dinars algériens à la vente pour ce qui est du dollar canadien.