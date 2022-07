Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 20 juillet

Depuis quelques jours, la monnaie européenne a chuté face au dollar américain. Cette dégringolade intervient sur fond de crise énergétique en Europe, soutenue par le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.

En Algérie, les cotations officielles pour ce mercredi 20 juillet indiquent que l’euro unique s’échange contre 149.03 dinars algériens à l’achat et 149.10 dinars algériens à la vente. Tandis que sur le marché noir des devises d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 207.00 dinars algériens à l’achat et 209.00 dinars algériens à la vente.

Du côté américain, le dollar unique s’achète à 145.54 dinars algériens à l’achat et se vend à 145.55 dinars algériens sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché parallèle des devises, la monnaie américaine unique se maintient à 205.00 dinars algériens et se vend à 207.00 dinars algériens.

Taux de change : le dinar face aux autres monnaies

Concernant les autres devises, elles affichent une certaine stagnation sur les deux marchés. Notamment la livre sterling qui s’est fixée à 174.84 dinars algériens à l’achat et 174.92 dinars algériens à la vente en Banque. Et s’est aussi maintenue sur le marché noir du Square d’Alger à 241.00 dinars algériens à l’achat et 244.00 dinars algériens à la vente.

Du côté canadien, le dollar unique s’achète à 112.40 dinars algériens et se vend à 112.45 dinars algériens sur le marché officiel. Alors que sur le marché parallèle, il s’échange contre 151.00 dinars algériens à l’achat et 154.00 dinars algériens à la vente.

Par rapport au franc suisse, les cotations de la Banque d’Algérie indiquent qu’il s’achète à 149.99 dinars algériens et se vend à 150.07 dinars algériens. Sur le marché noir des devises, le franc suisse est échangé contre dinars algériens à l’achat et dinars algériens à la vente.