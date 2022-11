Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 18 novembre

Le taux de change de la monnaie nationale unique a adopté une tendance hausse et ne cesse d’augmenter. D’ailleurs, le cours de change est en constante variation, et ce, sur les deux marchés de devises, officiel et informel.

Pour ce vendredi 18 novembre 2022, la dernière mise à jour des cotations officielles de la Banque d’Algérie indique que la monnaie européenne unique s’échange contre 143.66 dinars algériens à l’achat et contre 143.69 dinars algériens à la vente. Parallèlement, sur le marché noir des devises, l’unité de l’euro s’est établie à 217.50 dinars algériens à l’achat et à 219.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le billet vert unique s’échange contre 138.36 dinars algériens à l’achat et contre 138.37 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Tandis qu’au Square Port Saïd, les cambistes échangent le dollar américain unique contre 215.00 dinars algériens à l’achat et contre 219.00 dinars algériens à la vente.

Quel est le taux de change du dinar face au dollar canadien ?

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations de la Banque d’Algérie affichent les taux de change des autres devises étrangères, à l’instar du dollar canadien, de la livre sterling, du franc suisse, mais aussi du dirham émirati.

D’ailleurs, la monnaie canadienne unique s’achète à 103.86 dinars algériens et se vend à 103.90 dinars algériens à la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché informel des devises, les cambistes cèdent le dollar canadien unique contre 160.00 dinars algériens à l’achat et contre 162.00 dinars algériens à la vente.

Concernant la monnaie du Royaume-Uni, elle s’échange sur le marché officiel des devises contre 165.07 dinars algériens à l’achat et contre 165.14 dinars algériens à la vente. Tandis qu’au Square d’Alger, la livre sterling s’échange contre 245.00 dinars algériens à l’achat et contre 248.00 dinars algériens à la vente.

Enfin, il convient de rappeler que le dollar américain commence à reprendre ses couleurs sur le marché international, notamment avec les déclarations de deux membres de la Banque centrale américaine (Fed) au sujet de l’inflation. Ainsi, le billet vert a gagné 0.27 % face à son homologue européen hier, à 1,0367 dollar pour un euro.