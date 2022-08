Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 18 août

Sur le marché noir des devises du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent la monnaie européenne unique contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar américain s’est fixé, sur le marché noir des devises, à 204.00 dinars algériens à l’achat et à 206.00 dinars algériens à la vente. Tandis que le dollar canadien se maintient encore à 152.00 dinars algériens à l’achat et à 155.00 dinars algériens à la vente.

Toujours au marché parallèle du Square d’Alger, la livre sterling s’est fixée à 245.00 dinars algériens à l’achat et à 248.00 dinars algériens à la vente. Enfin, le franc suisse s’échange contre 209.00 dinars algériens à l’achat et contre 212.00 dinars algériens à la vente.

Le dinar face aux principales devises à la Banque d’Algérie ce 18 août

Par ailleurs, ce jeudi 18 août 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique s’échange contre 144.29 dinars algériens à l’achat et contre 144.36 dinars algériens à la vente.

De plus, les cotations du marché officiel indiquent que la monnaie américaine unique s’échange contre 141,96 dinars à l’achat et contre 141,98 dinars à la vente. Concernant le dollar canadien, il s’est fixé à 110.27 dinars algériens et se vend à 110.32 dinars algériens.

Par rapport à la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, elle s’achète à 171.64 dinars algériens et se vend à 171.76 dinars algériens sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. En fin, le franc suisse s’est établi à 149.20 dinars algériens à l’achat et à 149.23 dinars algériens à la vente.