Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 16 décembre

Ce vendredi 16 décembre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie indiquent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 145.87 dinars algériens à l’achat et contre 145.92 dinars algériens à la vente. Alors que sur le marché noir du Square Port Saïd d’Alger, les cambistes échangent l’euro unique contre 218.00 dinars algériens à l’achat et contre 219.00 dinars algériens à la vente.

En outre, la monnaie américaine unique, le dollar, s’échange contre 137.21 dinars algériens à l’achat et contre 137.23 dinars algériens à la vente, et ce, sur le marché officiel des devises. Tandis que sur le marché informel, le billet vert unique s’achète à 208.00 dinars algériens et se vend à 213.00 dinars algériens.

Taux de change marché noir et banque : qu’en est-il des autres devises ?

Pour ce qui est des autres devises, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent la livre sterling unique à 169.97 dinars algériens à l’achat et à 170.05 dinars algériens à la vente. Au Square d’Alger, les cambistes échangent l’unité de cette même monnaie contre 244.00 dinars algériens à l’achat et contre 248.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar canadien s’est établie à 101.16 dinars algériens à l’achat et à 101.20 dinars algériens à la vente sur le marché officiel des devises. Tandis que sur le marché noir de change, le monnaie canadienne unique s’achète à 155.00 dinars algériens et se vend à 157.00 dinars algériens.

Enfin, pour ce qui est du franc suisse, l’unité de cette monnaie s’échange contre 148.08 dinars algériens à l’achat et contre 148.12 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Alors que sur le marché noir des devises, les cambistes l’échangent contre 221.50 dinars algériens à l’achat et contre 223.50 dinars algériens à la vente.