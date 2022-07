Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 15 juillet

Sur fond de crise énergétique en Europe à cause du conflit russo-ukrainien, l’euro a chuté face au dollar américain. Une première depuis la mise en circulation de la monnaie européenne, il y a vingt ans. En Algérie, l’euro a aussi affiché une baisse sur les deux marchés de devises, officiel et parallèle.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie de ce vendredi, 15 juillet 2022, confirment la tendance baissière de la monnaie européenne. Aujourd’hui, l’euro unique s’échange contre 147.45 dinars algériens à l’achat et contre 147.52 dinars algériens à la vente.

Sur le marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger, l’euro a légèrement chuté. Après plusieurs semaines de stagnation, la monnaie européenne unique s’achète à 211.00 dinars algériens et se vend à 213.00 dinars algériens.

Taux de change : le dollar en banque et au marché noir ce 15 juillet

Pour ce qui est du dollar américain, il se maintient à 147.05 dinars algériens à l’achat et contre 147.07 dinars algériens à la vente sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Cependant, il a affiché une légère hausse sur le marché noir des devises. Désormais, le dollar unique s’achète à 206.00 dinars algériens et se vend à 208.00 dinars algériens.

Par ailleurs, les autres devises affichent très peu de variations en Banque et au marché noir. À l’instar de la livre sterling qui s’échange contre 174.27 dinars algériens à l’achat et 174.35 dinars algériens à la vente sur le marché officiel. Et qui se maintient à 248.00 dinars algériens à l’achat et 251.00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle.