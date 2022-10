Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 14 octobre

Sur le marché officiel ainsi que sur le marché parallèle de change, les principales devises étrangères continuent d’adopter une tendance stagnante en affichant très peu de variations. Toutefois, la valeur de la monnaie nationale unique reste très mouvante sur les deux marchés, notamment face à ses homologues européenne et américaine.

Pour ce vendredi 14 octobre 2022, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent la monnaie européenne unique à 136.09 dinars algériens à l’achat et à 136.14 dinars algériens à la vente.

En légère baisse sur le marché officiel des devises, l’euro cède du terrain au dollar américain qui s’échange, sur le même marché, contre 140.29 dinars algériens à l’achat et contre 140.30 dinars algériens à la vente.

Concernant les autres devises, la livre sterling s’est établie, ce vendredi 14 octobre, à 155.34 dinars algériens à l’achat et à 155.43 dinars algériens à la vente au niveau de la Banque d’Algérie. Alors que le dollar canadien unique s’achète à 101.46 dinars algériens et se vend à 101.51 dinars algériens.

Quel sont les taux de change du dinar sur le marché noir ?

Sur le marché parallèle des devises du Square Port Saïd d’Alger, l’euro unique a observé une légère hausse et s’est établi à 214.00 dinars algériens à l’achat et à 216.00 dinars algériens à la vente. De son côté, le billet vert américain reste supérieur à l’euro sur le marché noir des devises, car il s’est fixé à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 219.00 dinars algériens à la vente.

En outre, les cambistes du Square d’Alger échangent la monnaie du Royaume-Uni contre 233.00 dinars algériens à l’achat et contre 240.00 dinars algériens à la vente. De plus, ils échangent le dollar canadien unique contre 157.00 dinars algériens à l’achat et contre 160.00 dinars algériens à la vente.