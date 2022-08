Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 11 août

Face aux principales devises, la monnaie nationale ne fait plus le poids et enchaine les records à la baisse. La dégringolade du Dinar Algérien se confirme de plus en plus chaque jour sur les deux marchés parallèle et officiel.

Pour ce jeudi 11 août 2022, un euro s’échange contre 146,50 dinars à l’achat et 146,57 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle de change, l’unité de cette même monnaie s’échange toujours dans les environs de 210 dinars à l’achat et à 212 dinars à la vente.

Le dollar américain sur le marché officiel de change reste dans les cotations de ce jeudi à 143,46 dinars à l’achat et 143,47 dinars à la vente. Sur le marché parallèle, il est proposé par les cambistes dans les environs de 204 dinars à l’achat et 206 dinars à la vente.

Taux de change du Dollar Canadien et de la Livre Sterling

Concernant le taux de change de la livre sterling, un pound s’échange contre 173,38 dinars à l’achat et 173,46 dinars à la vente, à la Banque d’Algérie. Sur le marché parallèle, l’unité de cette monnaie reste encore plus chère s’échangeant contre 245 dinars à l’achat et 248 dinars à la vente.

Du côté de la monnaie canadienne, un dollar canadien est proposé ce jeudi 11 aout 2022, dans les cotations officielles contre 111,39 dinars à l’achat et 111,41 dinars à la vente. Sur le marché parallèle de change, le dollar canadien s’échange durant cette même journée contre 151 dinars à l’achat et 154 dinars à la vente.