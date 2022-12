Le dinar face aux devises en banque et au marché noir ce 10 décembre

Les cours de change et la valeur des principales devises étrangères varient constamment sur les deux marchés de devises, officiel et parallèle. Quel est le taux de change de la monnaie nationale pour ce samedi, 10 décembre 2022, en Banque et au marché noir ?

Pour ce samedi 10 décembre, les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent que la monnaie européenne unique, l’euro, s’échange contre 144.94 dinars algériens à l’achat et contre 144.97 dinars algériens à la vente.

De son côté, le billet vert américain unique, le dollar, s’achète à 137.92 dinars algériens et se vend à 137.94 dinars algériens, et ce, sur le même marché, à savoir celui de la Banque d’Algérie.

Outre l’euro et le dollar américain, les cotations du marché officiel des devises affichent la livre sterling unique à 168.26 dinars algériens à l’achat et à 168.32 dinars algériens à la vente. Tandis qu’elles affichent le dollar canadien unique à 101.01 dinars algériens à l’achat et à 101.05 dinars algériens à la vente. Et le franc suisse à 145.57 dinars algériens à l’achat et à 146.60 dinars algériens à la vente.

Qu’en est-il du marché noir des devises ?

Concernant le marché informel des devises, les cambistes du Square Port Saïd d’Alger échangent encore l’euro unique contre 217.50 dinars algériens à l’achat et contre 219.00 dinars algériens à la vente. Toujours sur le marché noir des devises, les cambistes cèdent le dollar américain unique contre 207.00 dinars algériens à l’achat et contre 211.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, la monnaie du Royaume-Uni, la livre sterling, s’échange contre 244.00 dinars algériens à l’achat et contre 248.00 dinars algériens à la vente sur le marché noir des devises. Alors que le dollar canadien unique s’achète à 155.00 dinars algériens et se vend à 157.00 dinars algériens sur le même marché. Enfin, les cambistes cèdent le franc suisse unique contre 220.00 dinars algériens à l’achat et contre 222.00 dinars algériens à la vente.