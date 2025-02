Le dinar face aux devises ce mardi 25 février : à combien s’échange l’euro aujourd’hui ?

Les données officielles de la Banque d’Algérie confirment une stabilité relative des taux de change pour l’euro et le dollar américain sur le marché officiel. L’euro s’échange à 141,10 dinars à l’achat et 141,13 dinars à la vente, une très légère variation qui ne modifie pas sa tendance de stabilité observée ces dernières semaines. Sur le marché officiel, la monnaie européenne maintient donc sa position sans grandes fluctuations.

Cependant, cette stabilité sur le marché officiel contraste fortement avec la réalité du marché parallèle. En effet, l’euro reste très recherché et s’échange à un prix bien plus élevé. Ce mardi, les cambistes du marché noir proposent l’euro à 254 dinars à l’achat et 252 dinars à la vente, un écart significatif par rapport aux taux officiels.

🟢 À LIRE AUSSI : Piratage historique dans le monde des cryptos : 1,5 milliard de dollars dérobés

Cette différence révèle une persistance de la distorsion entre les deux marchés, alimentée par divers facteurs économiques et la forte demande en devises étrangères.

Taux de change des devises en Algérie : qu’en est-il du dollar américain ?

Le dollar américain suit une dynamique similaire. Sur le marché officiel, la Banque d’Algérie affiche un taux de 134,52 dinars à l’achat et 134,54 dinars à la vente. Là encore, la différence de prix avec le marché noir reste importante.

Les cambistes de ce dernier demandent en effet 243 dinars pour l’achat du dollar et 241 dinars pour sa vente. Cette situation continue d’alimenter l’écart entre les deux marchés et suscite des préoccupations parmi les économistes et les citoyens.

Banque d’Algérie et marché noir : quels sont les taux de change des autres devises ?

Les dernières données concernant le taux de change des devises à la Banque d’Algérie, pour la période du 24 au 26 février 2025, montrent une stabilité relative pour les autres monnaies, mais des écarts notables entre le marché officiel et le marché informel.

Le dollar canadien, par exemple, se négocie à 94,75 dinars à l’achat et 94,78 dinars à la vente dans les établissements financiers. Cette cotation reste stable par rapport aux dernières semaines, confirmant une tendance générale de faible fluctuation sur le marché officiel.

Cependant, cette stabilité sur le marché officiel contraste avec la situation du dollar canadien sur le marché informel, où il s’échange à un taux nettement plus élevé. En effet, les cambistes non officiels demandent 171 dinars à l’achat et 168 dinars à la vente pour l’unité de dollar canadien.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste annonce des mesures spéciales pour le Ramadan 2025

La livre sterling, quant à elle, s’établit à 170,02 dinars à l’achat et 170,07 dinars à la vente sur le marché officiel. Sur le marché informel, sa cotation reste encore plus élevée, oscillant entre 303 dinars à l’achat et 299 dinars à la vente. Cette différence illustre bien la tension qui persiste entre les deux marchés, où les devises étrangères continuent de se vendre à des prix considérablement plus élevés dans le secteur informel.

Ainsi, bien que les taux de change officiels demeurent relativement stables, l’écart avec le marché noir reste préoccupant. Mais une tendance baissière pourrait s’observer les jours à venir avec la mise en place de la nouvelle allocation touristique de 750 euros.